الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سقوط مدير صفحات للإعلان عن بيع قطع أثرية للنصب على المواطنين بالدقهلية

قطع أثرية، فيتو
قطع أثرية، فيتو

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في قنا

ضبط تشكيلين عصابيين بالدقهلية والمنيا لسرقة الدراجات النارية والسيارات

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق  إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، يعلن من خلالها عن إمتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة.

-إعلانات-

 

 وعقب الإيقــــاع بضحاياه راغبى إقتنائها أو الإتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الإستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة  حال إكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية. 


وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته ( جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها فى إستدراج وإستقطاب ضحاياه - رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى ).


وبمواجهة المتهم أعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الإتجار فيها وإستخدامها فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال استيلاء على أموال المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين قطاع الأمن الوطني وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في قنا

ضبط تشكيلين عصابيين بالدقهلية والمنيا لسرقة الدراجات النارية والسيارات

تحرير 2235 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، محورا صلاح سالم وجوزيف تيتو وشارعي فيصل ورمسيس وكوبري القبة الأكثر زحاما

ضبط 182 ديلر مخدرات في حملة أمنية علي تجار الصنف في العصافرة

القبض على مسجلة آداب لبث فيديوهات مخلة في القليوبية

تهريب بضائع أجنبية ونقد أجنبي الأبرز.. أمن المنافذ يحرر 71 قضية متنوعة

القبض على صاحب شركة للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بمدينة نصر

الأكثر قراءة

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

أسعار الخضراوات، ارتفاع سعر كيلو الثوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 30-5-2023

سنوات الضياع في الزمالك وأرقام لاعبي ومدربي أسوأ المواسم، 7 هزائم و8 تعادلات و13 فوزا بالدوري الحالي

ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، مستجدات تطبيع العلاقات المصرية التركية

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-5-2023

فخري الفقي: 4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من التعديلات الضريبية الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

تفسير حلم الحجاب في المنام وعلاقته بطهارة الروح ونقاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية