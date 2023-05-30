سقوط مدير صفحات للإعلان عن بيع قطع أثرية للنصب على المواطنين بالدقهلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، يعلن من خلالها عن إمتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة.

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وعقب الإيقــــاع بضحاياه راغبى إقتنائها أو الإتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الإستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال إكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته ( جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها فى إستدراج وإستقطاب ضحاياه - رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى ).



وبمواجهة المتهم أعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الإتجار فيها وإستخدامها فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.

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