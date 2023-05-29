بولندا: تشكيل لجنة تحقيق حول النفوذ الروسي

وافق الرئيس البولندي أندريه دودا، الاثنين، على تشكيل لجنة تحقيق في "النفوذ الروسي في بولندا"، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.

النفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022

واللجنة، المؤلفة من 9 أعضاء يعينهم مجلس النواب، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم، بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.

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وسيكون ممكنا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة عشر سنوات، وذلك لمنع "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.

وقال الرئيس أندريه دودا، في بيان بثه التلفزيون، الاثنين: "آمل أن يختار البرلمان أعضاء اللجنة بمسؤولية".

وفي سياق اخر ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، نقلًا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، أن الوزارة أدرجت السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، على قائمة المطلوبين.

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسجيلًا مصورًا خضع للتعديل للقاء يجمع الرئيس بالسناتور جراهام يوم الجمعة.



ادراج ليندسي جراهام علي قائمة المطلوبين



وظهر جراهام في المقطع وهو يقول: «الروس يموتون»، وقال بعدها إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق. وبعد انتقاد روسيا للتصريحات، نشرت أوكرانيا التسجيل المصور الكامل للقاء والذي أظهر أن التصريحين لا صلة لهما ببعض.

وقالت سلطات التحقيق الروسية، إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا حول تصريحات جراهام. ولم تحدد ما هي الجريمة التي يشتبه في أنه ارتكبها. واستنكر جراهام انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلًا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التي يتمتع بها الأوكرانيون بمساعدة واشنطن.



وجراهام سناتور جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا معروف بتبنيه لآراء متشددة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ودافع بقوة من قبل عن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

إدارج عشرات المسؤولين الأمريكيين على قوائم المطلوبين



وأدرجت روسيا من قبل عشرات المسؤولين الأمريكيين وسياسيين منتخبين على قوائم المطلوبين، ما حظر عليهم دخولها، لكنها لم تسع لاعتقال مسؤول أمريكي كبير لايزال في منصبه.

من ناحية اخرى دعا مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، في تغريدة عبر "تويتر" لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على أراضي المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وكتب بودولاك في تغريديته: "يجب أن يكون الموضوع الرئيسي لترتيبات ما بعد الحرب، إيجاد ضمانات وصيغة أمان مناسبة بين الجانبين لتجنب تكرار العدوان في المستقبل، تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح تتراوح مساحتها ما بين 100-120 كلم، في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف".

وشدد على أن "المرحلة الأولى من هذه الترتيبات، يجب أن تتم تحت مراقبة دولية إلزامية".

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريح بودولاك: "هذه التصريحات تظهر الانفصام عن الواقع والطموحات العدوانية".

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد فلاديمير دجاباروف، في شهر يناير الماضي، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، حيث يمكن أن تتحول هذه المناطق إلى معقل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شهر ديسمبر 2022، بان انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال مصدر في وكالة ريا نوفوستي في موسكو، تعليقا على تصريح زيلينسكي، إنه إذا أراد نظام كييف العودة للعام 1991، فلا ينبغي له الحديث عن الحدود، ولكن عن الوضع المحايد وعدم الانحياز، والعلاقات الأخوية بين البلدين التي دمرتها أوكرانيا.

