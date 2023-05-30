الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد الإعلان بالشرقية وأسيوط والمنيا.. وظهورها بالبحر الأحمر، وننشر أسماء أوائل إعدادية أسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

الشهادة الإعدادية، ينشر موقع وبوابة فيتو آخر تفاصيل وتطورات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وخلال التقرير التالي تعرف على التفاصيل. 

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، يُعد لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية، من أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

حيث يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 في الشرقية، حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، لذلك قررت فيتو نشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية.. لمعرفة لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية إضغط هنا

 

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

كما اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


ومن جانبه أكد هشام منير أن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان أسماء أوائل الشهادة  الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2022/2023، وعددهم ٩ طلاب حاصلين على المركز الأول مكرر بمجموع ٢٧٩.٥ و٧ طلاب منهم تابعين لإدارة أدفو التعليمية، وطالب من إدارة أسوان وطالبة من مركز كوم أمبو.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2  % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت   100 % للمكفوفين، وكذا  61 % للإعدادية المهنية.. لــ التفاصيل إضغط هنا 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، تواصل 3 كنترولات داخل 3 قطاعات موزعة وسط المنيا ومقرها مدينة المنيا، وشمال المنيا بمركز بني مزار، والجنوب بمدينة ملوي، أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدً ا لإعلان النتيجة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا والتجميع لجميع القطاعات الثلاثة تمهيدا لإعلان النتائج النهائية.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

 

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط لعام 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط، تستمر اليوم عملية تقدير الدرجات لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة أسيوط، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات الأسبوع الماضي، لتبدأ أعمال التصحيح داخل الكنترول بالإدارات التعليمية الـ 11.


تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط 

بدأت أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط منذ بداية الأسبوع الحالي، وعقب أعمال التصحيح يعتمد محافظ الإقليم النتيجة، ثم تُعلن على صفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم.

 

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