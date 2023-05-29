اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان خلال ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية، يعتمد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، خلال الساعات القليلة القادمة،نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم عبد الكريم لطفى الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن فور اعتمادها من المحافظ سيتم نشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

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يذكر أن أعمال لجان تقدير الدرجات بدأت ٢٠ مايو الماضى بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة ٢٧,٣٣٤ طالبًا /طالبة بعدد لجان ٣٠٣ لجنة.

وكان عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم،تفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات،حيث تابع سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة،للاطمئنان على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

وشدد على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل السادة المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهى العموم"رؤساء لجان التصحيح".

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.