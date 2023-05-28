الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

موعد ظهور نتيجة اعدادية
موعد ظهور نتيجة اعدادية الشرقية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، يُعد لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية، من أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

حيث يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 في الشرقية، حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، لذلك قررت فيتو نشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية.. لمعرفة لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية إضغط هنا 

-إعلانات-

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

حيث سيتم تجميع النتائج واعتمادها من قبل محافظ الشرقية، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج على الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.


نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية2023 

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023، من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، قبل نهاية منتصف يونيو، وسيتم فتح باب التظلمات على النتائج في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.
 

الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 137 ألفًا و963 طالبًا، في نطاق 765 لجنة بجميع مراكز الشرقية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.


فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 
 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.


موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
 

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الشرقية موعد ظهور اعدادية الشرقية 2023 رابط نتيجة اعدادية الشرقية 2023 لينك نتيجة الاعدادية بالشرقية 2023 اخبارمحافظ الشرقية

مواد متعلقة

النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانونية بالرسوم والضرائب

حبس عاطلين لاتهامهما باختطاف طالب في الزيتون

البورصة تواصل الصعود قبل ساعة من نهاية التعاملات

وزير التربية والتعليم ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مجمع 30 يونيو الحكومي

إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار سكني في إمبابة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أوسيم

النيابة تأمر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في حادث الصف

ضبط 32 طن قمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

Advertisements

منوعات

المزيد

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

المزيد
الجريدة الرسمية