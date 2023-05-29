أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023،وعددهم ٩ طلاب حاصلين على المركز الاول مكرر بمجموع ٢٧٩.٥و ٧ طلاب منهم تابعين لإدارة أدفو التعليمية، وطالب من إدارة أسوان وطالبة من مركز كوم أمبو.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.

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وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضًا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

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