نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط لعام 2023

تسعى "فيتو" للحصول على نتيجة شهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة أسيوط عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ الإقليم.

وقد تزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، في أسيوط، وتستمر أعمال التصحيح بتعليم أسيوط لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وتقدم “فيتو” نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من محافظ الإقليم كل عام.

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ويواصل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية

حيث انتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم أسيوط من أعمال التصحيح لمادتي العربي والدين واللغة الإنجليزية بداية هذا الأسبوع وتستمر لعدة أيام حتى الانتهاء من جميع المواد وتستمر أعمال التصحيح لباقي المواد لإعلان النتيجة في اقرب وقت عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد ورصدها وتجميعها ومراجعتها واعتمادها لإعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وفى هذا السياق، قال عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتوزيع ورصد الدرجات والاعتماد من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

كما قال وكيل تعليم أسيوط إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية للوزارة وموقع مديرية التربية والتعليم في أسيوط

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

و كشف عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها مراجعتها من خلال الاسم ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

"فيتو" تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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