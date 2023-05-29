الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

موعد ظهور نتيجة اعدادية
موعد ظهور نتيجة اعدادية الشرقية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، يُعد لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية، من أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية
 

حيث يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 في الشرقية، حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، لذلك قررت فيتو نشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية.. لمعرفة لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
حيث سيتم تجميع النتائج واعتمادها من قبل محافظ الشرقية، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج على الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.


نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية2023 
 

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023، من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، قبل نهاية منتصف يونيو، وسيتم فتح باب التظلمات على النتائج في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.
 

الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 137 ألفًا و963 طالبًا، في نطاق 765 لجنة بجميع مراكز الشرقية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.


فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.


موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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