الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تصاعد الاشتباكات العرقية في الهند

الاشتباكات العرقية
الاشتباكات العرقية في الهند، فيتو

تواصلت هجمات إطلاق النار والحرق العمد، يوم الإثنين، في ولاية مانيبور شمال شرقي الهند، حيث أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين قبليين أمس الأحد، عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب تقارير إعلامية.

 

وتشهد الولاية المتاخمة لحدود ميانمار أعمال عنف منذ أسابيع، بعد أن اشتبك أفراد من جماعات قبلية معظمها من المسيحيين مع الأغلبية الهندوسية بشأن مطالبة تلك الجماعات بمزايا اقتصادية خاصة.

 

ميانمار

وأكثر من 75 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب المئات ونزح أكثر من 35 ألف شخص في القتال الذي يعد أسوأ اشتباكات عرقية تشهدها الولاية منذ عقود.

 

-إعلانات-

وقالت السلطات إن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، يتوقع وصوله إلى إمفال عاصمة الولاية، مساء اليوم الإثنين، لمراجعة الوضع الأمني والمساعدة في استعادة السلام في الولاية، حيث تم حجب الإنترنت لمنع انتشار الشائعات وفرض حظر تجول.

 

ودفع العنف الحكومة الفيدرالية إلى إرسال الآلاف من القوات شبه العسكرية وقوات الجيش إلى الولاية، وكثير من القتلى الذين سقطوا مؤخرًا على يد قوات الأمن.

 

جيش تحرير قبائل الكوكي

وكان إن. بيرين سينغ، رئيس وزراء الولاية، قال أمس الأحد، إن أربعين من متمردي ما يطلق عليه «جيش تحرير قبائل الكوكي» قتلوا على أيدي القوات الحكومية.

 

ولم يتضح ما إذا كانت تلك الحصيلة جزءًا من إجمالي القتلى أم لا.

 

وقال سينغ للصحفيين «القتال ليس بين المجتمعات، إنه بين متمردي الكوكي وقوات الأمن الحكومية».

 

وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين وأحرقوا المنازل، ما دفع قوات الأمن للتصدي لهجماتهم.

 

وبحسب وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» فقد اندلعت الاشتباكات بعد أن بدأت القوات الأمنية في البحث عن أسلحة منهوبة من مراكز الشرطة من أجل كبح أعمال العنف

 

واحترقت منازل ومبان في بعض القرى أمس الأحد، حيث تصاعد أعمدة دخان رمادية في السماء.

 

وقال سابام رانجان، الناطق باسم حكومة الولاية، إن القوات أطلقت النار في الهواء أيضًا وأطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد حاول الاستيلاء على أسلحة من مركز للشرطة قرب إمفال.

 

وأضاف، أن ألفًا وإحدى وأربعين بندقية وسبعة آلاف وخمسمائة رصاصة، تم نهبها في الأسابيع الأخيرة، حيث استعادت السلطات نحو خمسمائة قطعة سلاح حتى الآن.

 

وقال مسؤولون بالجيش، إن تقريرًا ورد عن إطلاق نار اليوم الإثنين، في أحياء قريبة من العاصمة.

 

وأضافوا أن حرائق أضرمت أيضًا في منازل بمنطقة ليماخونغ.

 

قبائل الكوكي

وكانت أعمال العنف قد اندلعت للمرة الأولى في الثالث من مايو بعد احتجاجات شارك فيها أكثر من خمسين ألفًا من قبائل الكوكي، وأعضاء مجتمعات قبلية أخرى ذات أغلبية مسيحية، ضد مطالبة مجتمع ميتي هندوس الذي يمثل الأغلبية، بوضع خاص يمنحهم مزايا منها حق استغلال أراضي الغابات، والحصول على قروض مصرفية منخفضة الفائدة، ومزايا أخرى في الخدمات الصحية والمرافق التعليمية، والمزيد من الوظائف الحكومية.

 

ويقول قادة قبائل الكوكي والأقليات الاخرى، إن مجتمع ميتي هندوس، يعيش أوضاعًا أفضل نسبيًا، وإن منحه المزيد من الامتيازات سيكون غير عادل.

مفتي الهند يتبنى مبادرة «الصلاة على النبي» في مصر

رئيس وزراء الهند مهاجما الأمم المتحدة: لا تعكس الواقع الحالي للعالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهند اخبار الهند الاشتباكات العرقية الاشتباكات العرقية في الهند اخبار العالم قبائل الكوكي

مواد متعلقة

مفتي الهند يتبنى مبادرة «الصلاة على النبي» في مصر

الأمين العام المساعد بالجامعة العربية يستقبل سفير الهند بالقاهرة

رئيس وزراء الهند مهاجما الأمم المتحدة: لا تعكس الواقع الحالي للعالم

مشهد مرعب في الهند، السماء تمطر آلاف الديدان (فيديو)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يوضح حقيقة إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

مصر وإيران، خامنئي يوجه رسالة مهمة إلى القاهرة، وجهود لـ سلطان عمان هيثم بن طارق تمهد لزلزال سياسي في المنطقة

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

شعبة الذهب توضح أسباب انخفاض أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي

خبير اقتصادي يكشف عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

تفاصيل تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من عواقب إدمان غريب بين المراهقين

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من 300 لـ 3000.. قيمة 10 مخالفات مرورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير" في موضوع خطبة الجمعة المقبلة

يسري جبر: النبي حذرنا من الإساءة إلى الصحابة

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية