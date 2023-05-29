أيمن يونس يكشف سبب عدم تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الزمالك، علق أيمن يونس عضو اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك عن سبب عدم التجديد للتونسي فرجاني ساسي عندما كان لاعبا للقلعة البيضاء.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الرسمية على تويتر: "طارق حشيش لم يقصر في أي شيء كان أمين صندوق، وأمين فعلا على أموال الزمالك".

وتابع أيمن يونس: "فرجاني كمان عاشق للزمالك ولكن عقد قطر كان ضخما، حاولنا أن نتقارب كلنا في وجهات النظر طمعا في استمرار فرجاني، ولكن القيمة التعاقدية المطلوبة بعد وصول عقد قطر كانت تفوق فعلا قدرات النادي.. لم يقصر أحد".

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وكان التونسي فرجاني ساسي قد صرح تلفزيونيا أن السبب الرئيسي في عدم تجديد تعاقده مع الزمالك هو طارق حشيش المدير المالي السابق لنادي الزمالك.

تصريحات فرجاني ساسي

وحل التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط نادي الدحيل القطري الحالي والزمالك السابق صباح اليوم ضيفًا على برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، وهو الظهور الأول للاعب الدولي في أي وسيلة إعلامية مصرية منذ الرحيل عن القلعة البيضاء.

وفتح فرجاني ساسي قلبه في ظهوره الأول عبر وسائل الإعلام المصرية للحديث عن كواليس لأول مرة في أزمة رحيله عن الزمالك وكواليس جلسته مع وزير الشباب والرياضة وحقيقة تحريض مرتضى منصور وأمير له بعدم التجديد مع لجان الزمالك المعينة.

كما تطرق ساسي للحديث عن عروض الأهلي وبيراميدز لضمه وهل تأثرت علاقته بعلي معلول بسبب قطبي الكرة المصرية، كما تحدث عن تغريدته المثيرة للجدل لحسين الشحات كاشفًا عن السبب لأول مرة.

وكشف نجم منتخب تونس عن كواليس ما دار بينه وبين محمد الشناوي بعد واقعة كأس السوبر ولماذا سقط الزمالك بعد التتويج بالألقاب.

ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، ورؤساء الزمالك لم يكونوا أذكياء

وأكد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك السابق، والدحيل القطري حاليا، أنه عانى كثيرا قبل رحيله عن الأبيض وقال ساسي: "عانيت كثيرا من الأخبار غير الصحيحة خلال وجودي في مصر، وخاصة قبل الرحيل عن الزمالك".

وأكمل: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال، والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي ولا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إليّ، ولو أعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألوني لكن ذلك لم يمثل ضغطا عليّ".

وأضاف: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الأخبار المزيفة، وكان هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".

وقال فرجاني ساسي: حضرت إلى مصر في إجازة وأشتقت للأجواء هنا، وأشعر بقيمتي داخل القاهرة، خاصة أن أي لاعب داخل مصر يقدم شيئا يحصل على قيمته من الجمهور".

مرتضى منصور



موقف الحاجة سوزان والعقد

وأضاف فرجاني: "موقف الحاجة سوزان والعقد موقف كبير وتأثرت بيه وشعرت بالإحراج وقتها، ولو كان المجلس وقتها استغل الموقف وأحضروا لي العقد كنت وقعت بالتأكيد لأن موقفها كان نبيلا جدا، لكن وقتها لم أكن أعلم أحد من المجلس خاصة أنني قابلت 4 أو 5 رؤساء، ولو كانوا أذكياء كنت وقعت في وقتها".

يذكر أن الحاجة سوزان محمد قنديل تبرعت بقرطها الذهبي، من أجل التجديد لفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وهي المبادرة التي أعلن عنها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم.

وترددت الحاجة سوزان على النادي لمدة 3 أيام، وحاولت الدخول ومقابلة أي مسئول لعرض الأمر عليه، إلا أن تعليمات الأمن داخل نادي الزمالك منعتها من الدخول على مدار يومين وأثناء وقوفها أمام بوابة النادي، تصادف دخول المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، وشاهدها الأخير ليسأل أفراد الأمن عن سبب تواجدها، فأخبروه بأنها ترغب في مقابلة أحد من الإدارة لعرض أمر مهم على إدارة الزمالك.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال، عبارة عن ثمن قرطها الذهبى الذى باعته لتتبرع به للنادي، بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

ورحب بها المستشار هشام إبراهيم، وقام بدعوتها لدخول النادي ومعرفة سبب إلحاحها على مقابلة أحد أعضاء إدارة النادي، وبمجرد علمه بأنها ترغب في مقابلة فرجاني ساسي والتبرع بقرطها الذهبي كمساهمة في تجديد تعاقده، رحب بها نائب رئيس النادي وقام بتكريمها وجعلها تقابل فرجاني ساسي ونقلت له رغبتها بنفسها.

ساسي: شيكابالا تعرض للعنصرية ومعذور في استفزاز المنافسين

وأكد فرجاني ساسي أن علاقته جيدة للغاية مع زميله السابق محمود شيكابالا لاعب الزمالك: "علاقتي مع شيكابالا كانت مميزة، هو بالنسبة لنادي الزمالك أسطورة، وأعرفه قبل الانضمام للنادي".

وتابع: "شيكابالا لاعب مهاري، ولكن لديه حماس زائد عندما يسجل تظهر بعض ردود الفعل التي تحمل استفزازات للمنافس لكن لا أعلم أيهما رد فعل للآخر، ومن بدأ ضد الآخر أولا".



وأضاف: "رأيت بعض التصرفات العنصرية ضد شيكابالا، ولا أقبل بهذه الأمر له أو لغيره".

ساسي: أرفض استفزاز اللاعب لجماهير الخصم، وتغريدتي مع الشحات "هزار"

وقال فرجاني ساسي: “تغريدتي مع حسين الشحات لاعب الأهلي كانت للدعابة فقط ولم أقصد مضايقته، وتواصلت مع علي معلول وأفشة وشرحت لهما أن الغرض من هذه التويتة الهزار فقط”.

وأضاف ساسي: “كان في مباراة الترجي والعين الإماراتي.. وأشار إلى الجمهور برقم 3 خاصة أنني لا أحب أن اللاعب يستفز الجمهور، لأنهم يحبون اللاعب المتألق الذي يسجل أهدافا والتتويج بالبطولات، لكن هذه التصرفات بالتأكيد سيكون رد فعلها صعبا على اللاعب في بعض المباريات”.

شيكابالا

ساسي عن الحكم أمين عمر: "لست سعيدًا بموقفي معه.. أعتذر إليه"

وكشف فرجاني ساسي، عن ما دار بينه وبين الحكم أمين عمر خلال لقاء المصري وقال ساسي: "شعرت بالعصبية بسبب مشاكل خاصة بي، كان هناك خطآن لم أحصل عليهما".

وتابع: "تحدثت بعصبية مع نفسي لكن الحكم أمين عمر سمع ماقلته وطردني، ثم خلعت السماعة من أذنه وأعتذر إليه وللدوري المصري بالكامل، لست سعيدًا بهذا الموقف لأنه لا يليق بحجم لاعب يلعب في نادي الزمالك"

فرجاني ساسي: هذه حقيقة عودتي إلى الزمالك، وأرتبط بعلاقات جيدة مع مرتضى منصور

وكشف فرجاني ساسي، موقفه من العودة إلى صفوف الزمالك مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة قائلا: “إن كل شيء وارد من أجل العودة إلى الزمالك”.

وأكد: "أنا متأكد أنني سأعود إلى الزمالك مرة أخرى، لكن لا أعلم متى، ومن الصعب حدوث ذلك في انتقالات الصيف المقبلة في ظل الأزمات التي تحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي، الذي أرتبط معه بعلاقة جيدة".

حملات على المستشار مرتضى منصور

وأضاف: "هناك حملات على المستشار مرتضى منصور رغم أنه قدم الكثير للنادي، الجمهور واللاعبين يحبونه، وعلاقتي معه جيدة جدًا، وهو شخص طيب ومتفهم، ذهبت له كثيرًا فيمكتبه، ويستطيع إنهاء كل شيء في بضع ثوان، كان يحرص على حل كل الأزمات أمامنا، ويتعامل معنا مثل أولاده ونشعر بالأمان في وجوده، لذلك طبيعي أدافع عنه".

وواصل: "مرتضى منصور لا يستحق ما يحدث معه، هو رئيس نادي يحتاج للاستقرار، الجمهور يعلم أنه هو من سيفوز بالألقاب، ونادي الزمالك سيخسر برحيله".

وتابع: "أعلم أن هناك كثيرين يحبون الزمالك، وشعرت بالفارق عندما كنت في النادي، خلال وجود مرتضى منصور، ولم نشعر بالاستقرار بعد رحيله، وكانت هناك مصداقية حتى مع تأخر المستحقات".

الأهلي



ساسي يكشف قصة انتقاله إلى القلعة البيضاء

وقال فرجاني ساسي، إنني كنت موقعا لنادي النصر السعودي لكن لم أشعر بالراحة هناك، لأن اللاعبين الموجودين ليسوا في أفضل حال، وحدث اتصال مع وكيل أعمالي وسألني بماذا تشعر؟ قلت له إنني لا أشعر بالراحة وأريد الخروج.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أمير مرتضى منصور كانت لديه معلومات عني وتابعني في كأس العالم، وتحدث معي وقتها "تركي آل الشيخ"، وتنازلت عن جزء من مستحقاتي وقتها وتم التوصل لاتفاق نهائي وانتقلت لنادي الزمالك".

وأشار: "مباراة الزمالك وبيراميدز 3/3 من أفضل مبارياتي مع القلعة البيضاء، خاصة أنني سجلت هدفين وصنعت هدفا، ومباراة العودة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من المباريات التي لا أنساها أبدًا، تغيبت عن المباراة الأولى بسبب الكورونا، واتضح لي بعدها بعد الكثير من الفحوصات أنني غير مصاب، وخرجت بتصريحات للتوضيح لمرتضى منصور ولعائلتي".

ساسي يكشف كواليس اجتماعه مع الوزير أشرف صبحي

وكشف ساسي، كواليس اجتماعه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلا: "أشرف صبحي تحدث معي وكان ذلك شرفًا كبيرًا لي، جاء الأمر بعدما تواصل معي أحد مساعديه وقال لي إن الوزير يريد أن يجتمع معي في مكتبه".

واضاف: "تحدثت معه لكنه لم يطلب مني التجديد، كان يريد أن يطمئنني على وضع الزمالك في غياب مرتضى منصور وأن الفريق مثله مثل أي ناد آخر في مصر لن يقف على أحد".

وتابع: "قال لي أيضًا بأنها فترة وستمر وهناك محبون للأبيض والفريق لن يقع وسأشعر بالأمان في الفترة المقبلة، ومن سيأتي سيوفر كل شيء وستكون الأمور جيدة".

وأشار: "لم يتحدث معي عن مطالبي المادية ولم يعرض علي أي أموال، تحدثنا عن مصر وتونس وكانت جلسة ودية".

ساسي: شكواي ضد الزمالك حقي

وأكد فرجاني ساسي، أن تقدمه بشكوى ضد الأبيض يعد حقا له في ظل عدم حصوله على نصف عقده.

وقال ساسي: "أن أشتكي نادي الزمالك هذا لأنه حقي، قيمة نصف عقدي تقريبا لم أحصل عليها حتى الآن".

وأضاف: "من أجل رد الجميل للجماهير كنت أقدم كل شيء داخل الملعب، لكن لا يمكن أن أتنازل عن مستحقاتي بهذا الشكل، من الممكن التنازل عن جزء منه وليس بالكامل".

وتابع: "رحيلي عن الزمالك كان صعبًا وبعض الجماهير شعرت بالحزن، كان أمامي السير بالعاطفة أو بالقانون، تغيرت أكثر من لجنة ولم أشعر بالأمان ولم تتضح الأمور".

وأوضح: "كان يجب اتخاذ قرار بالعقل، أعلم أن بعض الجماهير ستشعر بالحزن مني لكن كان من الصعب أن أتحدث حينها ويؤخذ الكلام عليّ".

وأشار: "رحيلي كان أصعب قرار اتخذته في حياتي، الأجواء كانت ضبابية بالزمالك خلال فترة تواجد اللجان التي فشلت في حل أزمة مستحقاتي، كان أمرًا صعبًا أن أرحل بمنتصف الموسم ولكن الفريق حصد الدوري بدوني وعندما توج الزمالك بالدوري تم وضع صورتي ضمن المتوجين وهذا أسعدني، لو كان لاعبا آخر لن يتم وضعه".

ساسي: هدف أفشة في نهائي إفريقيا به توفيق كبير

وتحدث فرجاني ساسي عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي قائلا: "عندما رأيت أشرف بن شرقي يذهب مع أفشة والكرة ساقطة تركته، هو أفضل مني دفاعيًا ولو توقعت لكنت ذهبت إلى الكرة قبل أفشة".

وأكمل: "بن شرقي لم يتدخل وسددها أفشة، وكان هناك توفيق كبير في هذا الهدف، كانت الأمور متعادلة بعد فرصة لزيزو وأخرى للشحات، ولو كان هناك جمهور لكان اللقاء أفضل كثيرًا"

واشار: "الهدف كان خطأ من محمود علاء ولكنه خطأ مشترك مع أكثر من لاعب، محمود لاعب ممتاز ولا يبخل بأي جهد ويحترم النادي، تعرض لضغوطات كبيرة ولا يستحق كل ما يحدث معه".

ساسي: علاقتي بمعلول لم تتأثر بمباريات القمة

وأكد فرجاني ساسي، أن علاقته بعلي معلول قوية منذ تواجدهما معا في الصفاقسي التونسي.

وقال ساسي: "علاقتي بـ علي معلول قوية منذ تواجدنا في الصفاقسي التونسي والمنتخب أيضًا، نحن عشرة طويلة".

وأكمل: "كنا نجتمع في المنتخب ونضحك سويًا، حتى بعد انتقالي إلى الدحيل نتحدث عن الأهلي والزمالك في معسكر المتتخب".

وأشار: "لم تتأثر علاقتنا أبدًا بسبب أي مباراة قمة".

وأضاف: "أحب المزاح، حركتي مع حراس المرمى بعد ركلات الجزاء عفوية، معلول تحدث معي عنها في معسكر المنتخب وقال لي إن الشناوي شعر بالضيق من هذه الحركة فطلبت منه أن يعتذر له، واعتذرت للشناوي بعد ذلك وأحب هذه الحركة لأنني معتاد على فعلها في التدريبات".

فرجاني ساسي يكشف عن سبب تعمده للحصول على إنذار أمام طلائع الجيش

وكشف فرجاني ساسي أنه لا يوجد مشاكل بينه وبيم أحد "خالد الغندور"، خاصة بعد تصريحاته عليه في قناة الزمالك وقت التجديد، مضيفًا أنه تكلم عني كثيرًا وأشاد بي وطبيعي وقت التجديد يكون هناك الكثير من التصريحات والانتقادات.

وأضاف ساسي: "في مباراة طلائع الجيش شعرت بآلام في الظهر أثناء دخولي المباراة ولم أشعر بها بدرجة كبيرة إلا بعد 30 دقيقة ولم أستطع اللعب أكثر، وأبلغت طبيب الفريق أنني في حاجة للخروج من المباراة وغير قادر على مواصلة اللعب ولن أحلق بالمباراة التي تليها، وكان لدي إنذاران وأبلغت الطبيب أنني سأحصل على إنذار للحصول على راحة من المباراة القادمة حتى أعود من الإصابة بدون إنذارات".

وتابع: "أبلغت لاعبا من الفريق المنافس سأقوم بالمناوشة أثناء المباراة لكي أحصل على إنذار قبل الخروج من المباراة وبالفعل حصلت على إنذار وخرجت من المباراة ".

فرجاني ساسي: عانيت من غياب التأقلم مع الدحيل وانضمامي إلى الغرافة "وارد"

وكشف التونسي فرجاني ساسي عن الصعوبات التي واجهته عن رحيله عن الزمالك والانتقال إلى الدوري القطري وتفكيره في الرحيل مبكرا وقتها.

وقال ساسي: "استغرقت ما يقترب من نصف موسم من أجل التأقلم في قطر، بسبب الطقس الحار مقارنة بمصر وتونس، بجانب أن علاقتي مع المدرب كاسترو لم تكن في أفضل حالاتها ولم يتعامل معي بشكل جيد".

صبرت حتى تأقلمت

وقال: "كاسترو لم يستطع أن يتعامل معي في ظل الصعوبات التي واجهتها، كنت أحتاج إلى الثقة من المدرب، ولكن اشتغلت على نفسي وصبرت حتى تأقلمت".

واضاف: "كنت أفكر في الرحيل خلال وجود كاسترو، وتحدثت مع رئيس النادي وقال لي إن مستواي ليس مثل وجودي في الزمالك، كانت فترتي في الزمالك هي المقياس، حاول تقريب العلاقة بيني وبين المدرب وطلب مني الظهور بمستواي مع الزمالك.

وأوضح: "لا أحب أن اتواجد في مكان لا يرغب في وجودي. أنا لا أحتاج إلى معاملة خاصة ولكن اللاعب يحتاج إلى من يتحدث معه لكي يخرج أفضل ما لديه".

وأشار ساسي إلى أن الموسم كان صعبا للغاية بسبب الحماس الشديد والمنافسة القوية حتى آخر مباراة لكن الدحيل نجح في حصد اللقب.

ويرى فرجاني ساسي أن مشاركته مع فريقه أمام الهلال السعودي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا كانت ستؤثر على الأداء في الملعب.



وقال ساسي لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: استهدف دوما الفوز بالبطولات، كنت استهدف التتويج بدوري أبطال آسيا، وصلنا لنصف نهائي البطولة وهذا يعد إنجازا كبيرا ولكني كنت أتمنى التتويج باللقب.



وأفصح: تعرضت للإصابة قبل مواجهة الهلال السعودي في نصف النهائي وتغيبت عن اللقاء رغم عودتي من الإصابة وقدرتي على اللعب حينها.

وتابع: كنت أشعر ان الفريق يحتاج لوجودي في الملعب، انا احب المباريات الكبيرة وكنت انتظر ان اشارك في اللقاء ولكني احترمت قرار المدير الفني.



وقال: كان وارد أن نخسر المباراة أيضا في ظل وجودي، ولكن كان من الممكن أن يكون الأداء أفضل.



وعن المفاوضات مع فريق الغرافة قال: هناك مفاوضات وهناك إمكانية للتوقيع معهم وسيتم التشاور مع رئيس النادي والمفاوضات في قطر عادة تكون سهلة، ولكن الأمور بين فريقي الدحيل والغرافة ليست سهلة، مثل الأهلي والزمالك في مصر.

فرجاني ساسي يتحدث عن انتقاله إلى الأهلي وتفضيل اتحاد الكرة للأحمر

وكشف فرجاني ساسي حقيقة مفاوضات الأهلي معه حاليا أو المواسم الماضية قائل: "أي لاعب يتمنى اللعب للنادي الأهلي والأهلي فريق كبير، لو قدم لي الأهلي عرضا فهذا شرف كبير، لكن بالنسبة لي صعب".





فرجاني ساسي: لا أستطيع الانتقال إلى صفوف الأهلي

وكشف: "لم يتحدث معي أحد طوال تاريخي من جانب النادي الأهلي سواء قبل انضمامي إلى الزمالك أو خلال وجودي أو حتى بعد رحيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل رسمي".

وأوضح: "بعض الوكلاء عرضوا عليّ الأمر، لكن بشكل رسمي لم يحدث تماما".

وأضاف: "لو تحدث معي أحد من الأهلي سأقدر موقفهم، ولكن ما رأيته في الزمالك يجعلني أرفض هذا الأمر، مثل علي معلول لو عرض عليه الزمالك اللعب لصفوفه سيرفض بالتأكيد وخلال تواجدي في الدحيل كانت هناك جماهير منتمية للأهلي والزمالك تحضر لمتابعة المباريات لمؤازرتي، وجمهور الأهلي في مصر يتعامل معي باحترام دوما.. لم أتعرض لأزمة أو شيء من مشجع أهلاوي".

فرجاني ساسي: الأهلي بيتجامل.. وهناك فوارق في المعاملة

وقال فرجاني ساسي: “أشعر بوجود مجاملات للنادي الاهلي حتى لو على أبسط الأشياء، تعرضتُ للإيقاف 6 مباريات في واقعة سقوط سماعة حكم المباراة، وبعدها قدمت اعتذاري، وكانت أول مرة أفعل هذه الحركة خاصة وأنني لم ألمس الحكم وتم احتسابه خطأ غير رياضي، لا أحب المقارنة مع أحد لكن هناك بالفعل فوارق بسيطة في التعامل”.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك استغربت جدًا من الحضور الجماهيري للفريق المنافس.. كان حاضر بنسبة أكبر ولم يكن الأمر بالتساوي، في مباراة بحجم نهائي افريقيا إما أن يكون الأمر بالتساوي في الحضور الجماهيري أو عدم توجد جماهير من الأساس".

وأشار: “أنا متأكد أنني سأعود إلى الزمالك مرة أخرى، لكن لا أعلم متى، ومن الصعب حدوث ذلك في انتقالات الصيف المقبلة في ظل الأزمات التي تحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي، والذي ارتبط معه بعلاقة جيدة”.