الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

ساسي: أرفض استفزاز اللاعب لجماهير الخصم، وتغريدتي مع الشحات "هزار"

فرجاني ساسي، فيتو
فرجاني ساسي، فيتو

قال فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي والزمالك السابق: “تغريدتي مع حسين الشحات لاعب الأهلي كانت للدعابة فقط ولم أقصد مضايقته، وتواصلت مع علي معلول وأفشة وشرحت لهما أن الغرض من هذه التويتة الهزار فقط”.

وأضاف ساسي في تصريحات خاصة لبرنامج “الماتش” مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: “كان في مباراة الترجي والعين الإماراتي.. وأشار إلى الجمهور برقم 3 خاصة أنني لا أحب أن اللاعب يستفز الجمهور، لأنهم يحبون اللاعب المتألق الذي يسجل أهدافا والتتويج بالبطولات، لكن هذه التصرفات بالتأكيد سيكون رد فعلها صعبا على اللاعب في بعض المباريات”.

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ساسي عن الحكم أمين عمر: "لست سعيدًا بموقفي معه.. أعتذر إليه"

كشف فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، عن ما دار بينه وبين الحكم أمين عمر خلال لقاء المصري.

وقال ساسي: "شعرت بالعصبية بسبب مشاكل خاصة بي، كان هناك خطآن لم أحصل عليهما".

وتابع: "تحدثت بعصبية مع نفسي لكن الحكم أمين عمر سمع ماقلته وطردني، ثم خلعت السماعة من اذنه"

وأتم: "أعتذر إليه وللدوري المصري بالكامل، لست سعيدًا بهذا الموقف لأنه لا يليق بحجم لاعب يلعب في نادي الزمالك".

 

حكم لصالح الزمالك في قضية ساسي

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما ضد نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو، بخلاف الفوائد، حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية، وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي، وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

 

الزمالك، فيتو

 

الزمالك، وكشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري ولاعب فريق الزمالك السابق، عن ترحيبه بالحل الودي لأزمة مستحقاته المالية مع القلعة البيضاء وتسويه جميع النزاعات المالية مع النادي الأبيض.

وقال فرجاني ساسي: اعتبر نادي الزمالك بيتي وأسعى لتسوية جميع النزاعات المالية مع القلعة البيضاء.

وأكد اللاعب أنه سيتوجه إلى مقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأضاف اللاعب، أنه وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وسيتواجد فى تدريبات الفريق، المران الذي سيقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

واختتم فرجاني ساسي بأنه يرتبط بعلاقة خاصة مع جماهير نادي الزمالك التي واقفت بجانبه خلال الفترة التى تواجد بها داخل صفوف الزمالك.

 

 

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