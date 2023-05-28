فرجاني ساسي: عانيت من غياب التأقلم مع الدحيل وانضمامي إلى الغرافة "وارد"

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري، عن الصعوبات التي واجهته عن رحيله عن الزمالك والانتقال إلى الدوري القطري وتفكيره في الرحيل مبكرا وقتها.

وقال ساسي عبر برنامج “الماتش” مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة “صدى البلد”: "استغرقت ما يقترب من نصف موسم من أجل التأقلم في قطر، بسبب الطقس الحار مقارنة بمصر وتونس، بجانب أن علاقتي مع المدرب كاسترو لم تكن في أفضل حالاتها ولم يتعامل معي بشكل جيد".



صبرت حتى تأقلمت

وشرح: "كاسترو لم يستطع أن يتعامل معي في ظل الصعوبات التي واجهتها، كنت أحتاج إلى الثقة من المدرب، ولكن اشتغلت على نفسي وصبرت حتى تأقلمت".

وكشف: "كنت أفكر في الرحيل خلال وجود كاسترو، وتحدثت مع رئيس النادي وقال لي إن مستواي ليس مثل وجودي في الزمالك، كانت فترتي في الزمالك هي المقياس، حاول تقريب العلاقة بيني وبين المدرب وطلب مني الظهور بمستواي مع الزمالك.



وأوضح: "لا أحب أن اتواجد في مكان لا يرغب في وجودي. أنا لا أحتاج إلى معاملة خاصة ولكن اللاعب يحتاج إلى من يتحدث معه لكي يخرج أفضل ما لديه".



وأشار ساسي إلى أن الموسم كان صعبا للغاية بسبب الحماس الشديد والمنافسة القوية حتى آخر مباراة لكن الدحيل نجح في حصد اللقب.

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ويرى فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطرى أن مشاركته مع فريقه أمام الهلال السعودي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا كانت ستؤثر على الأداء في الملعب.

وقال ساسي لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: استهدف دوما الفوز بالبطولات، كنت استهدف التتويج بدوري أبطال آسيا، وصلنا لنصف نهائي البطولة وهذا يعد إنجازا كبيرا ولكني كنت أتمنى التتويج باللقب.



وأفصح: تعرضت للإصابة قبل مواجهة الهلال السعودي في نصف النهائي وتغيبت عن اللقاء رغم عودتي من الإصابة وقدرتي على اللعب حينها.



وتابع: كنت أشعر ان الفريق يحتاج لوجودي في الملعب، انا احب المباريات الكبيرة وكنت انتظر ان اشارك في اللقاء ولكني احترمت قرار المدير الفني.



وأشار: كان وارد أن نخسر المباراة أيضا في ظل وجودي، ولكن كان من الممكن أن يكون الأداء أفضل.

وعن المفاوضات مع فريق الغرافة قال: هناك مفاوضات وهناك إمكانية للتوقيع معهم وسيتم التشاور مع رئيس النادي.



وأتم: المفاوضات في قطر عادة تكون سهلة، ولكن الأمور بين فريقي الدحيل والغرافة ليست سهلة، مثل الأهلي والزمالك في مصر.



فرجاني ساسي

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وتواجد اللاعب أمس بمقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق والتقاط الصور التذكارية معاهم.

ووصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتواجد أمس فى تدريبات الفريق، المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة..

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