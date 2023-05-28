فرجاني ساسي: هذه حقيقة عودتي إلى الزمالك، وأرتبط بعلاقات جيدة مع مرتضى منصور

كشف فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري، موقفه من العودة إلى صفوف الزمالك مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

قال ساسي في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة “صدى البلد”: “إن كل شيء وارد من أجل العودة إلى الزمالك”.

وأكمل: "أنا متأكد أنني سأعود إلى الزمالك مرة أخرى، لكن لا أعلم متى، ومن الصعب حدوث ذلك في انتقالات الصيف المقبلة في ظل الأزمات التي تحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي، الذي أرتبط معه بعلاقة جيدة".

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حملات على المستشار مرتضى منصور

وأضاف: "هناك حملات على المستشار مرتضى منصور رغم أنه قدم الكثير للنادي، الجمهور واللاعبين يحبونه، وعلاقتي معه جيدة جدًا، وهو شخص طيب ومتفهم، ذهبت له كثيرًا فيمكتبه، ويستطيع إنهاء كل شيء في بضع ثوان، كان يحرص على حل كل الأزمات أمامنا، ويتعامل معنا مثل أولاده ونشعر بالأمان في وجوده، لذلك طبيعي أدافع عنه".

وواصل: "مرتضى منصور لا يستحق ما يحدث معه، هو رئيس نادي يحتاج للاستقرار، الجمهور يعلم أنه هو من سيفوز بالألقاب، ونادي الزمالك سيخسر برحيله".

وتابع: "أعلم أن هناك كثيرين يحبون الزمالك، وشعرت بالفارق عندما كنت في النادي، خلال وجود مرتضى منصور، ولم نشعر بالاستقرار بعد رحيله، وكانت هناك مصداقية حتى مع تأخر المستحقات".



ساسي يكشف قصة انتقاله إلى القلعة البيضاء

قال فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، إنني كنت موقعا لنادي النصر السعودي لكن لم أشعر بالراحة هناك، لأن اللاعبين الموجودين ليسوا في أفضل حال، وحدث اتصال مع وكيل أعمالي وسألني بماذا تشعر؟ قلت له إنني لا أشعر بالراحة وأريد الخروج.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أمير مرتضى منصور كانت لديه معلومات عني وتابعني في كأس العالم، وتحدث معي وقتها "تركي آل الشيخ"، وتنازلت عن جزء من مستحقاتي وقتها وتم التوصل لاتفاق نهائي وانتقلت لنادي الزمالك".

وأكمل: "مباراة الزمالك وبيراميدز 3/3 من أفضل مبارياتي مع القلعة البيضاء، خاصة أنني سجلت هدفين وصنعت هدفا، ومباراة العودة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من المباريات التي لا أنساها أبدًا، تغيبت عن المباراة الأولى بسبب الكورونا، واتضح لي بعدها بعد الكثير من الفحوصات أنني غير مصاب، وخرجت بتصريحات للتوضيح لمرتضى منصور ولعائلتي".

فرجاني ساسي

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد، حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

الزمالك، فيتو

الزمالك، كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري ولاعب فريق الزمالك السابق، عن ترحيبه بالحل الودي لأزمة مستحقاته المالية مع القلعة البيضاء وتسويه جميع النزاعات المالية مع النادي الأبيض.

وقال فرجاني ساسي: اعتبر نادي الزمالك بيتي وأسعى لتسوية جميع النزاعات المالية مع القلعة البيضاء.

وأكد اللاعب أنه سيتوجه إلى مقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق وإلتقاط الصور التذكارية معاهم.

وأضاف اللاعب، أنه وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وسيتواجد فى تدريبات الفريق، المران الذي سيقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

واختتم فرجاني ساسي بأنه يرتبط بعلاقة خاصة مع جماهير نادي الزمالك التي واقفت بجانبه خلال الفترة التى تواجد بها داخل صفوف الزمالك.