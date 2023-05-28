الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

فرجاني ساسي يتحدث عن انتقاله إلى الأهلي وتفضيل اتحاد الكرة للأحمر

فرجاني ساسي، فيتو
فرجاني ساسي، فيتو

كشف فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل القطري، حقيقة مفاوضات الأهلي معه حاليا أو المواسم الماضية.

وقال ساسي عبر برنامج “الماتش” مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "أي لاعب يتمنى اللعب للنادي الأهلي والأهلي فريق كبير، لو قدم لي الأهلي عرضا فهذا شرف كبير، لكن بالنسبة لي صعب".


فرجاني ساسي:  لا أستطيع الانتقال إلى صفوف الأهلي

وكشف: "لم يتحدث معي أحد طوال تاريخي من جانب النادي الأهلي سواء قبل انضمامي إلى الزمالك أو خلال وجودي أو حتى بعد رحيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل رسمي".

وأوضح: "بعض الوكلاء عرضوا عليّ الأمر، لكن بشكل رسمي لم يحدث تماما".

وأضاف: "لو تحدث معي أحد من الأهلي سأقدر موقفهم، ولكن ما رأيته في الزمالك يجعلني أرفض هذا الأمر، مثل علي معلول لو عرض عليه الزمالك اللعب لصفوفه سيرفض بالتأكيد".

وأتم: "خلال تواجدي في الدحيل كانت هناك جماهير منتمية للأهلي والزمالك تحضر لمتابعة المباريات لمؤازرتي، وجمهور الأهلي في مصر يتعامل معي باحترام دوما.. لم أتعرض لأزمة أو شيء من مشجع أهلاوي".

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فرجاني ساسي: الأهلي بيتجامل.. وهناك فوارق في المعاملة

قال فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق ولاعب الدحيل القطري: “أشعر بوجود مجاملات للنادي الاهلي حتى لو على أبسط الأشياء، تعرضتُ للإيقاف 6 مباريات في واقعة سقوط سماعة حكم المباراة، وبعدها قدمت اعتذاري، وكانت أول مرة أفعل هذه الحركة خاصة وأنني لم ألمس الحكم وتم احتسابه خطأ غير رياضي، لا أحب المقارنة مع أحد لكن هناك بالفعل فوارق بسيطة في التعامل”.

وأضاف لاعب الزمالك السابق في تصرحيات خاصة لبرنامج “الماتش”: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك استغربت جدًا من الحضور الجماهيري للفريق المنافس.. كان حاضر بنسبة أكبر ولم يكن الأمر بالتساوي، في مباراة بحجم نهائي افريقيا إما أن يكون الأمر بالتساوي في الحضور الجماهيري أو عدم توجد جماهير من الأساس".

وأشار: “أنا متأكد أنني سأعود إلى الزمالك مرة أخرى، لكن لا أعلم متى، ومن الصعب حدوث ذلك في انتقالات الصيف المقبلة في ظل الأزمات التي تحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي، والذي ارتبط معه بعلاقة جيدة”.

 

الزمالك، فيتو

الزمالك، من جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

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