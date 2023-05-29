السجن عامين لـ5 متهمين بالشروع في قتل شخص وإصابة نجليه ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن سنتين مع الشغل وغرامة 500 جنيه؛ لإدانتهم بالشروع في قتل شخص وإصابة نجليه، بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 17900 لسنة 2022 جنایات قسم بولاق الدكرور، أن "علي. ح"، 41 سنة، منجد، "شعبان. ح"، 39 سنة، منجد، "محمد. ا"، 43 سنة، عامل، "هاني. ا"، 46 سنة، عامل، "حسني. ا"، 49 سنة، عامل، في يوم 24 أغسطس العام الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه المجنى عليه "عبدالقادر. ع"، وابنائه "وليد. ع"، "عمر. ع"، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهم، والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال احرازهم أسلحة بيضاء.

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واستندت له التحقيقات جريمة أخري أقترنت بتلك الجريمة في ذات الزمان وبذات المكان شرعوا في قتل المجني عليه الأول "عبدالقادر. ع" عمدا مع سبق الإصرار أبان ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على أزهاق روحه على اثر سبق الخلف الواقع بينهم.

وأضافت التحقيقات ما أن ظفر المتهمون بالمجني عليه حتى انهال المتهمون الأول والثاني والثالث بطعنات مستخدمين سلاحا أبيض "سكين" قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب إثر ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا عمدا بأبناء المجني عليه "وليد. ع"، "عمر. ع" الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق باستخدام الأسلحة البيضاء محل الاتهام التالي والتي عجزتهم عن أداء إشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سكين، شوم"مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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