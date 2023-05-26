الجمعة 26 مايو 2023
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اقتصاد

الغرف التجارية: زراعة 24 ألف فدان وتصنيع معدات الصناعات الغذائية مع مستثمرين من إيطاليا

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الللقاء،فيتو

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الجمعة، التوافق على استثمار لاستصلاح زراعى بمساحة 24 ألف فدان كمرحلة أولى ودراسة استثمارات لتصنيع معدات الصناعات الغذائية خلال لقاءات ميدانية مع رؤوساء كبرى الشركات الإيطالية.


السعي لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالسعي لجذب الاستثمار الأجنبي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، للاستثمار في مصر، قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء زيارته لإيطاليا لافتتاح المنتدى العالمى للأسواق والجمعية العمومية للتحالف الدولى للأسواق، بزيارات ميدانية لكبرى الشركات الإيطالية.

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الوفد المرافق لوزير التموين ولقائه برؤساء 27 من كبرى الشركات الإيطالية

يرافقه الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة ، و لويجي سكورداماغليا، رئيس اتحاد شركات الأغذية الزراعية الإيطالية " فيلييرا إيطاليا"، حيث قام بزيارات ميدانية، والتقى برؤساء 27 من كبرى الشركات الإيطالية العملاقة متعددة الأنشطة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لدعوتهم للاستثمار في مصر.

زيارات ميدانية لكبرى الشركات الإيطالية 

وتضمنت الزيارة أكبر مزرعة في الاتحاد الأوروبي حيث يتم تطبيق أحدث تكنولوجيات الزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض استهلاك المياه والاسمدة والكيماويات والمتوافق انتاجها مع أسواق الاتحاد الأوروبي والتصدير، وكذا مركز التحكم المعتمد على صور الأقمار الصناعية، واكبر مزرعة متكاملة لتربية العجول وإنتاج الألبان والمرتبطة بمصانع للأعلاف ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة، وأكبر شركات في إيطاليا وأوروبا لتصنيع المعدات الزراعية، وتصنيع الصوامع والمطاحن وماكينات الصناعات الغذائية.

التوافق على استثمار لاستصلاح زراعى بمساحة 24 ألف فدان كمرحلة أولى

والتقى الدكتور على المصيلحى والوفد المرافق له برئيس أكبر مزرعة في أوروبا وهى المرجعية على المستوى الدولي لقطاع الزراعة بأكمله، والمتخصصة في التكنولوجيا والزراعة الدقيقة والخدمات الزراعية، وتم التوافق على قيامها باستثمار تجريبى في مصر لمساحة 24 ألف فدان بنظام شراكة الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم زراعة مزيج من المحاصيل الاستراتيجية، وإنشاء صوامع حديثة ومصانع للمنتجات الغذائية، ليتم التوسع لاحقا مثل ما تقوم به حاليا في العديد من الدول الأفريقية.

وأيضا في مجالات تكنولوجيات الزراعة الحديثة، التقى الوزير والوفد المرافق له برئيس شركة تكنولوجيا تحديث نظم الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين وضمان جودة المنتجات ووضع نظم تتبع سلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، هو ما تحتاجه مصر لاستدامة صادراتها الزراعية والغذائية المتنامية.

وفى قطاع الصناعات الغذائية وتداول الحبوب، التقى برئيس كبرى شركات المطاحن على مستوى العالم والمتخصصة في تصميم وبناء مطاحن القمح والذرة والحبوب الاخرى وانشاء مصانع الأعلاف، وكذا رؤساء شركات متخصصة في إنشاء المخازن وتصميم وبناء الصوامع الكبيرة والحقلية للحبوب والمحاصيل البقولية.  

وصرح وزير التموين إنه جار الإعداد لزيارات ميدانية خلال الشهر القادم لتلك الشركات للدراسة الفنية للمواقع التي سيتم استصلاحها.


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