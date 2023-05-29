الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس المقبل

محافظ الجيزة؛فيتو
محافظ الجيزة؛فيتو

الشهادة الإعدادية، كشف مصدر مطلع بمحافظة الجيزة عن أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  سيعتمد نتيجة  الشهادة الإعدادية  العامة الخميس  المقبل الموافق 2023/6/1.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ فيتو: أن مديرية التريية والتعليم ستقوم بإعلانها بالمدارس السبت المقبل.
 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الشهادة الإعدادية،  وكانت قد انطلقت  السبت الماضي  امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

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أدى (194897) طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي الثاني 

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

وأصدر مدير المديرية تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أى مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعًا كانت من أبرز النقاط الهامة فى الاجتماع، مشددا على التعليمات الآتية:

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وشدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد  علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.
 

حقيقة تغيير جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب التوقيت الصيفي

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة، وفقًا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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