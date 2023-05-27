محافظة الجيزة تحذر المواطنين من تقلبات الربيع

وجهت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، بعض الإرشادات للمواطنين، لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية مع بدء موسم فصل الربيع.

وتضمنت توصيات المحافظة الآتي:

-يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصف الترابية، تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- تثبيت أية معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

- إزاحة كافة اصيص (قصارى الزرع ) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح او البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار الغرف.

- لا تترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير فتقتل المارة أو تتلف المقتنيات.

- التخلص الآمن من أي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الأسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدي إلى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.\

- التخلص من أي "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

- كن إيجابي وأبلغ فورًا عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الانارة او واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

- على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.

- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

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حالة الطقس



وكانت قد قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والسواحل تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب أن اليوم السبت هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

وتابعت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أنه من المتوقع وجود نشاطا للرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 36

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 36

بنها: الصغرى 22 والعظمى 36

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18 والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

السويس: الصغرى 23 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42