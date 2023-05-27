الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظة الجيزة تحذر المواطنين من تقلبات الربيع

محافظة الجيزة،فيتو
محافظة الجيزة،فيتو

وجهت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، بعض الإرشادات للمواطنين، لمواجهة  مخاطر التقلبات الجوية مع بدء موسم فصل الربيع.

وتضمنت توصيات المحافظة الآتي:

-يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصف الترابية، تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- تثبيت أية معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

- إزاحة كافة اصيص (قصارى الزرع ) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح او البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار الغرف.

- لا تترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير فتقتل المارة أو تتلف المقتنيات.

- التخلص الآمن من أي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الأسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدي إلى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.\

- التخلص من أي "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

- كن إيجابي وأبلغ فورًا عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الانارة او واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

-  على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.

- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

-إعلانات-


حالة الطقس
 

وكانت قد  قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاع شديد في  درجات الحرارة، والسواحل تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
 

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  ارتفاع درجات الحرارة بسبب أن  اليوم السبت هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

 

وتابعت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى  نهاية الأسبوع، لافتة إلى أنه من المتوقع وجود نشاطا للرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات.
 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 36

6 أكتوبر: الصغرى  22 والعظمى 36

بنها: الصغرى 22 والعظمى  36

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18   والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى  36

السويس: الصغرى 23 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42

النجم الساحلي يتعادل 1/1 أمام الصفاقسي ويحافظ على صدارة الدوري التونسي

فيتوريا يستقر على 3 حراس مرمى منتخب مصر لمعسكر يونيو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة منار غانم الشعب الهوائية الطرق الصحراوية الفيس بوك الوجه البحرى جيزة درجة الحرارة العظمي محافظة الجيزة مدن القناة مياه الصرف الصحي

مواد متعلقة

النجم الساحلي يتعادل 1/1 أمام الصفاقسي ويحافظ على صدارة الدوري التونسي

فيتوريا يستقر على 3 حراس مرمى منتخب مصر لمعسكر يونيو

سعر العملة الرقمية الإيثريوم اليوم السبت 27 مايو 2023

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، مكة المكرمة تشهد ظاهرة فلكية سنوية

الأكثر قراءة

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

الفنان أحمد إبراهيم يتحدث من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

أسعار الذهب اليوم، 25 جنيها تراجعا في سعر الجرام الواحد بختام التعاملات

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

الأوقاف تفتتح 8 مساجد الجمعة القادم

المزيد
الجريدة الرسمية