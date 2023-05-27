الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

الشهادة الإعدادية 2023، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الإعدادية الأسبوع المقبل

محافظة الجيزة،فيتو
محافظة الجيزة،فيتو

الشهادة الإعدادية، كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه  يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، التي قام بأدائها الطلاب الأسبوع الماضي ، مشيرا إلى أن المراجعة أوشكت علي الانتهاء.


وأوضح  المصدر انه فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل  محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عنها عن الرابط الرسمي للمديرية.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة


وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: أن محافظ الجيزة سيقوم باعتماد نتيجة الإعدادية الأسبوع المقبل.

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

الشهادة الإعدادية،  وكانت قد انطلقت  السبت الماضي  امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

 

ادئ (194897) طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي الثاني
 


وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

وأصدر مدير المديرية تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أى مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعًا كانت من أبرز النقاط الهامة فى الاجتماع، مشددا على التعليمات الآتية:

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وشدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد  علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.
 

حقيقة تغيير جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب التوقيت الصيفي
 


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة، وفقًا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

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