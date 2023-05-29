حالة جوية استثنائية في الأردن تتسبب بأضرار بشرية ومادية مصدرها أفريقيا

شهدت مناطق مختلفة في الأردن بما فيها العاصمة عمّان، أجواء استثنائية نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من العام، ترافقت مع تساقط كثيف للبرد وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة.

الأمطار الرعدية

وتداول نشطاء على وسائل التواصل، مقاطع فيديو وصورًا ترصد ما خلفته العاصفة البردية من أضرار، فيما رصدت مقاطع أخرى هطولًا غزيرًا للأمطار الرعدية، وجريان الأودية والسيول في العديد من مناطق المملكة.

وتسببت هذه الأجواء بوفاة شخص وفقدان طفل ومحاصرة آخرين بالسيول، إلى جانب أضرار مادية.

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وتأثر الأردن ودول شرق المتوسط منذ يوم السبت الماضي، بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة التقاء حوض علوي بارد بكتلة دافئة ورطبة.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن حالة عدم الاستقرار الجوي لا تزال في ذروتها ومستمرة بالتأثير على المملكة لهذا اليوم الإثنين.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبد المنعم القرالة، إن التحذيرات من السيول لا تزال مستمرة اليوم أيضا في مناطق مختلفة من المملكة، بالذات المناطق الجنوبية والشرقية، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة في أماكن مختلفة تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع حدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد.

سيول جارفة وأضرار



واستفاقت مناطق في محافظة الزرقاء، (20 كيلو مترًا شمالي شرقي عمّان)، على سيول تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، كيف جرفت السيول سيارات ومركبات شحن، قبل الإعلان لاحقًا عن فقدان طفل في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء.

وتسببت حبات البَرَد الكبيرة، بأضرار في أجسام السيارات وواجهاتها الزجاجية.

وأظهرت فيديوهات وصور، أضرارًا بالغة لحقت بالسيارات عند سقوط البَرَد صباحًا.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن وفاة شخص وإصابة آخر، بعد أن حاصرتهما المياه داخل سيارة في محافظة العقبة جنوبي البلاد.

وفجر الإثنين، أنقذ الدفاع المدني أشخاصًا حاصرتهم مياه الأمطار في منطقة الرويشد، جنوب شرق الأردن، فيما سبق ذلك تكرار لحالات مشابهة.



وعزت إدارة الأرصاد الجوية الهطول الغزير للبَرَد، إلى تشكل نوع من أنواع الغيوم الركامية فوق المناطق التي تعرضت للهطولات.

وقال رئيس قسم التنبؤات في الإدارة أيمن صبح، لـ"إرم نوز"، إن "هذا النوع من الغيوم ترافق مع تيارات هوائية صاعدة وهابطة وفروقات حرارية في مختلف طبقات الجو".

وأضاف "كلما كانت هذه الفروقات أكبر، وكلما ارتفعت الرطوبة، ازداد حجم حبات البَرَد

وعن الحالة الجوية ككل، ذكر صبح أن حالة عدم الاستقرار الجوي تشكلت بشكل محلي فوق بعض دول المنطقة مثل الأردن وسوريا والعراق، وشمال الجزيرة العربية.

وأضاف أن "الحالة تشكلت بعد التقاء منخفض بطبقات الجو العليا، مع آخر سطحي قادم من مناطق شرق أفريقيا مثل السودان وتشاد".

وتوقع تراجع حدة حالة عدم الاستقرار الجوي، مساء الإثنين، وعودة الأجواء الربيعية الثلاثاء.