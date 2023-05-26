القوى العاملة في أسبوع، عودة مستحقات عمالة مصرية في الأردن، صندوق الطوارئ يعلن إنفاق 2 مليار و188 مليون جنيه إعانات

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن نشاطها خلال الـ7 أيام الماضية، والذي بدأ بلقاء مع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2023 -2024، ثم فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة، حيث احتضنت القاهرة خلال فعاليات هذا المؤتمر 369 عضوًا برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب.

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كما شهد الأسبوع أيضا اجتماعا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.. وعودة مستحقات عمال مصريين في الأردن...إلى التفاصيل..

وزارة القوى العاملة،فيتو



وبدأ الأسبوع باجتماع داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،لمناقشة مشروع موزانة "الوزارة".

وخلال اللقاء أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي،وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل،والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

وزارة القوى العاملة،فيتو

عمال مصر في الخارج

وفي بداية الأسبوع أيضا أعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملًا مصريًا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وقالت أيضا أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

وزارة القوى العاملة،فيتو



ومن الإثنين حتى الخميس ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل العربي،والذي بدأ بإلقاء "الوزير" كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،في الجلسة الإفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي،الذي بدأت فعالياته في القاهرة،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل،ومنظمات أصحاب أعمال وعمال،وعن جامعة الدول العربية،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة،والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية،وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي.

وبدأ الرئيس كلمته إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،بالترحيب بالحضور،مؤكدًا أن مصر تحرص دائما على الإستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك،وأنها حكومةً وشعبًا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية،وحريصة أيضًا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

وزارة القوى العاملة،فيتو

وأضاف الرئيس في كلمته: أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجًا مشرفًا لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار..

وزارة القوى العاملة،فيتو

وجاء في كلمة الرئيس أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان:"الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"،يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثًا عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030،حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل ايضا.

وهو ما يؤكد إهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة..

وزارة القوى العاملة،فيتو

كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في احتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال،والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار..وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال "على المستوى الإقليمي والعالمي.

وزارة القوى العاملة،فيتو

واختتم الرئيس كلمته بالقول:"نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح،والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي،وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها،ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية اجتماعية،ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية،في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن،يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة..كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد.

كما بحث المؤتمر العربي سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي مثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي،جراء تداعيات فيروس كورونا،والأزمة الروسية الأوكرانية،وملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور،والرؤي، لتؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورًا اساسيًا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة..

فوز مصر



وأعلن مؤتمر العمل العربي عن فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو اصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية،بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا،وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025..

وأهدى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال،وعلى الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة.. كما قدم درع المنظمة لكلا من: الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله احمدو رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في الجمهورية الموريتانية، واحمد الأسدي رئيس مجلس ادارة المنظمة على جهوده المخلصة للنجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة ٤٨ للمؤتمر عرفنا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

وخلال المؤتمر كرم نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا وتكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.

لقاءات وزير القوى العاملة



والتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة،يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التشغيل والتدريب المهنى وتصدير العمالة للدول الاجنبية، وتبادل الرؤى والأفكار حول إسترايتيجات الدولتين المستقبلية فى تطوير تلك المجالات وتقديم الخدمات للشباب من الجنسين وكيفية تطويعها وفقًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدين.



كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية،وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته،و بتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة،مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له.



وخلال المؤتمر العربي استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة لقاءاته مع مسؤولين عراقين، فبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" إلتقى "الوزير شحاته" على مدار يومين على التوالي مع نظيره العراقي أحمد الأسدي وزير العمل في العراق،وذلك لوضع "حل جذري" لمستحقات مصريين كانوا يعملوا في دولة العراق، وهو ما يسمى بملف "المعاشات التقاعدية" التي يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في العراق.

وجاء في البيان الصحفي أيضاَ أن اللقاءات التي استمرت على مدار اليومين، وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية،ممثلون عن هيئة الضمان الإجتماعي،ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة،جرى خلالها توقيع اتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية،الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة،وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.



وفي نهاية الأسبوع شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة،فى فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربى،حيث جاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل،وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج،حيث شهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،والمدير العام لمنظمة العمل العربية،ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي،وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك،وجاء في البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية،كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن،مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية.

وأكد المؤتمر أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سوف يكون في دولة العراق بناء على طلبها،كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

صندوق الطوارئ

ومع نهاية الأسبوع أيضا أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة أمس الخميس، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و188 مليونًا و800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفًا و743 عاملًا يعملون فى 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 مليون و548 ألف جنيه اعانات استفاد منها 4 ألاف و347 عاملًا يعملون في 3 منشآت،وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.