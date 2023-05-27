أول تعليق من بايدن على نقل الأسلحة النووية الروسية إلى أراضي بيلاروس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتبر نقل الأسلحة النووية الروسية إلى أراضي بيلاروس أمرا سلبيا للغاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وقالت وسائل إعلام عديدة إن رد فعل بايدن على تقارير نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بيلاروسيا "سلبي للغاية".

ووقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا، سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، يوم الخميس الماضي في مينسك، وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة في بيلاروس.

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نقل الأسلحة النووية من روسيا إلى بيلاروسيا

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس، كما وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وعقب ذلك أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن واشنطن ليس لديها أي معلومات تشير إلى نية روسيا استخدام الأسلحة النووية، ولا ترى سببا لإعادة تموضع قواتها النووية، في حين ردت سفارة روسيا في واشنطن، على تصريحات بيير، بأنه يحق لموسكو ومينسك في ظل ظروف الحرب الهجينة ضدهما ضمان أمنهما بكل الطرق بما في ذلك العسكرية النووية.

وثيقة نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن توقيع هذه الوثيقة يأتي بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 مارس الماصي، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التصعيد والمواجهة بين موسكو والغرب.

وقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه تم البدء في نقل أسلحة نووية غير استراتيجية من روسيا إلى بلاده.

وقال لوكاشينكون:" إن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة ببيلاروسيا آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب".