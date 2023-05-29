الثروة الداجنة تشارك في مؤتمر رجال الأعمال بالسعودية لفتح باب تصدير الدواجن

يواجه قطاع الثروة الداجنة في مصر خلال الفترة الحالية العديد من الأزمات، التي أثرت على القطاع الذي كان يعد أحد الصناعات الإنتاجية الهامة في مصر، مع توالي المشكلات التي تواجه القطاع، التي كان على رأسها أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت على قلة الإنتاج وخروج الكثير من مربي الثروة الداجنة من المنظومة، مما يستدعي القائمين على القطاع للإيجاد حلول خارج الصندوق لإنقاذ القطاع، هذا ما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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المشاركة في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 في السعودية

وكشف «السيد» في تصريح لـ «فيتو» مشاركته في فعاليات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 في دورته الجديدة، الذي يعقد لمدة يومين من 11 -12 يونيو المقبل في المملكة العربية السعودية، بهدف الترويج لتصدير منتجات قطاع الثروة الداجنة إلى المملكة العربية السعودية، وفتح أفاق جديدة وسوق للمنتجات المصرية لتعزيز الصادرات المصرية.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي

وردًا على سؤال بشأن لماذا سيتم الترويج لتصدير منتجات القطاع مع معاناة السوق المحلي من نقص المعروض؟، قال «السيد» إن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي سببها الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى عدم تناسب سعر المنتج النهائي مع تكلفة التربية، مما سبب خسائر للمربين الذين قللوا الدورات الإنتاجية من الدواجن، أو خرجوا من الصناعة لحين استقرار الأوضاع.

تصدير الدواجن فرصة لإنقاذ القطاع ويعزز الاقتصاد القومي

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن شركات ومزارع تربية الدواجن في مصر لا تعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة لها، إذ تعمل بمعدل أقل مما تستطيع إنتاجه، وذلك خوفًا من الركود مع ارتفاع أسعار الأعلاف، ومع فتح باب التصدير، فإن ذلك سيشجع المربين إلى العمل بكامل الطاقة الإنتاجية للمزارع، الذي سيؤدي إلى كثرة المعروض من الدواجن ومنتجات القطاع في الأسواق، وعليه تنخفض أسعار الدواجن في الأسواق، وفرصة للمربين لتعويض خسائرهم في السوق، بزيادة الطاقة الإنتاجية وضمان بيع منتجاتهم، مما يعزز الاقتصاد القومي، الذي نطمح جميعًا للمشاركة في تعزيزه بزيادة الصادرات المصرية للخارج من السلع والمنتجات كافة كل في قطاعه، كمصريين وطنيين يحبون الخير لبلادهم.

الرياض تستضيف الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية، تنظم الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي يعقد خلال يومي 11 و12 يونيه المقبل تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض،

وتعقد الدورة العاشرة في إطار منتدى التعاون العربي- الصيني، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال والقادة والتنفيذيين من العديد من الدول العربية، لمناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.

أهداف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالسعودية

ويهدف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 إلى استكشاف فرص الاستثمار في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن الاستراتيجية بين الدول العربية ودولة الصين الشعبية.