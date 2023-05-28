الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

ليستر سيتي يفوز على وست هام 2-1 ويودع الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي
ليستر سيتي

الدوري الانجليزي، فاز ليستر سيتي علي وست هام يونايتد لهدف في ختام الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

 

وبهذه النتيجة هبط ليستر سيتي من الدوري الانجليزي بعدما وصل رصيده للنقطة 34 وارتفاع رصيد ايفرتون منافسه الي النقطة 36 بعد فوز ايفرتون علي بورنموث 1-0.

 

و هبط ليستر سيتي رفقة ليدز يونايتد وساوثهامبتون  من الدوري الإنجليزي.

وشهدت بطولة الدوري الانجليزي الممتاز صراعا بين ثلاث فرق لنجاة أحدهما من الهبوط والاستمرار بالبريميرليج الموسم الجديد قبل لقاءات الجولة الأخيرة.

وانحصرت المنافسة علي الهروب من الهبوط بين إيفرتون وليدز يونايتد وليستر سيتي، وكان إيفرتون الأكثر حظا حال تحقيقه الفوز ولن يتم النظر إلي نتائج المنافسين ليستر سيتي وليدز يونايتد أما في حال تعادل إيفرتون وفوز ليدز وليستر فإن لغة الحسابات ستحسم الأمر حيث يتفوق ليستر سيتي في عدد الأهداف عن إيفرتون وليدز.

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أما في حال تعادل الثلاث فرق في مباريات اليوم فإن إيفرتون سيضمن البقاء ولن يدخل في حسبة برما وكذلك الحال في خسارة ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون.

أما في حال خسارة إيفرتون وفوز ليستر وليدز فان فارق الأهداف سيحسم المتواجد ما بين ليستر وليدز يونياتد.

ويتساوي ليدز يونايتد مع ليستر سيتي ولكل منهما 31 نقطة بفارق نقطتين عن إيفرتون قبل الجولة الأخيرة.

مباريات الفرق المنافسة علي الهروب من الهبوط بالدوري الانجليزي

ويلتقي إيفرتون ضد بورنموث، وليدز ضد توتنهام، ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد اليوم في الجولة الأخيرة للدوري الانجليزي.

ساوثهامبتون أول الهابطين 

وكان ساوثهامبتون هبط بشكل رسمي من الدوري الانجليزي قبل أكثر من جولة على ختام الدوري الانجليزي وينتظر فريقين آخرين لمرافقته لدوري الدرجة الأولي الموسم الجديد.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022 -2023، قبل ختام مباريات الدوري اليوم الأحد. 

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة 


1- مانشستر سيتي 89 نقطة 
2- آرسنال 81 نقطة 
3- مانشستر يونايتد 72 نقطة 
4- نيوكاسل يونايتد 70 نقطة 
5- ليفربول 66 نقطة 
6- برايتون 62 نقطة 
7- أستون فيلا 58 نقطة 
8- توتنهام هوتسبير 57 نقطة 
9- برينتفورد 56 نقطة 
10- فولهام 52 نقطة 
11- كريستال بالاس 44 نقطة 
12- تشيلسي 43 نقطة 
13- وولفرهامبتون 41 نقطة 
14- وست هام يونايتد 40 نقطة 
15- بورنموث 39 نقطة 
16- نوتينجهام فورست 37 نقطة 
17- إيفرتون 33 نقطة 
18- ليستر سيتي 31 نقطة 
19- ليدز يونايتد 31 نقطة 
20- ساوثهامبتون 24 نقطة 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الأخيرة

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