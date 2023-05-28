الدوري الإنجليزي، جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك ساوثهامبتون

الدوري الإنجليزي، سجل ديوجو جوتا الهدف الأول لليفربول في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 10، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سينت ماري في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول،أعلن تشكيل فريقه للقاء ساوثهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

كيليهير؛ ارنولد، ماتيب، جوميز، كوستاس؛ فابينيو، جونز، ميلنر؛ محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

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مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي وتأكد هبوط ساوثهامبتون

ولا تحمل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون أهمية كبيرة لأي من الفريقين، حيث هبط ساوثهامبتون بالفعل إلى دوري الدرجة الأولى الشامبيون شيب، بينما تأكدت مشاركة ليفربول في الدوري الأوروبي والغياب عن دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة.

أرقام حول مواجهة ليفربول وساوثهامبتون

وبحسب أرقام أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل موتجهة اليوم، فإن فريق القديسين ساوثهامبتون، خسر 10 مباريات من آخر 11 ضد ليفربول في البريميرليج، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز على ملعبه (1-0) في يناير 2021.

واستقبلت شباك ليفربول 5 أهداف فقط، في آخر 13 مباراة خاضها أمام ساوثهامبتون بالدوري.

ويبحث الريدز عن تحقيق الانتصار رقم 50، على حساب القديسين في البريميرليج.

ولم يحقق ساوثهامبتون أي انتصار في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، وخسر آخر 5 لقاءات على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة هزائم متتالية في تاريخ النادي.

كما يخشى ساوثهامبتون التعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة من الدوري، لـ3 مواسم متتالية، وذلك لأول مرة منذ الخسارة في اليوم الأخير في 7 مواسم متتالية، بين عامي 1933 و1939.

وعانى ساوثهامبتون من 25 هزيمة في الدوري هذا الموسم، من بينها 12 على أرضه، وكلاهما رقم قياسي سلبي في تاريخ النادي.

ولم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط على ملعبه، طوال الموسم، مقابل الفوز بأربعة لقاءات خارح أرضه.

ولم يفز الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب البريميرليج سوى مرة واحدة، في اليوم الأخير من الدوري خلال آخر 20 عامًا، وكان ذلك عندما انتصر شيفيلد يونايتد على بيرنلي (1-0) في عام 2021.

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محمد صلاح يشبه جاكبو بفيرمينو

أشاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول، بقدرات أحد زملائه في صفوف الريدز خلال الموسم الحالي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "جاكبو نوعا ما يشبه فيرمينو.. يحب أن يتراجع إلى الخلف وأحيانا يلعب في مركز 8 (لاعب الوسط المتقدم)".

وأضاف صلاح: "إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم.. هذا أمر مؤكد، لست قلقا إذا لم يزر الشباك، طالما الفريق يفوز فإن جاكبو سيسجل الأهداف على أي حال".

وتابع: "أتحدث مع جاكبو دائما.. إنه شخص ذكي ويريد التعلم.. أقول له دائما لا تستمع لأي انتقادات، فقط العب بأسلوبك.. لا تقلق بشأن ما يقوله الناس، لأن ربما لن تسجل كثيرا في بعض الأحيان، لذلك فإن هذه نصيحتي لك".

وختم: "أقول له فقط العب كرة القدم بأسلوبك واسترخي واستمتع بدورك في الفريق".

رد كلوب على رحيل محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن طلب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، الرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد".

وأضاف: "إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري الأبطال، يجب أن أغادر فإنني سأقوده بنفسي إلى نادٍ آخر.. هذا ليس الوضع مع صلاح على الإطلاق".

ويرتبط النجم الدولي المصري محمد بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وقد سجل 19 هدفا مع الريدز حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم معاناة فريقه بشكل لم يكن معهودًا في المواسم الأخيرة.