الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

إنقاذ قطة في لبنان،
إنقاذ قطة في لبنان، فيتو

سحب منقذون في بيروت، قطة صغيرة علقت لمدة 3 أيام في أنابيب لصرف مياه المطر على سطح أحد المباني في العاصمة اللبنانية، وسط هتافات أناس تجمعوا للمشاركة في العملية.

وقالت ماجي شعراوي، نائبة رئيس جمعية حيوانات لبنان، لرويترز إنه في اليومين الماضيين علقت قطة صغيرة في فتحة بالبناية بعد أن أنجبتها أمها على سطح البناية، مشيرة إلى أن السيدة صاحبة المبنى، لم تكن ترغب بالاعتناء بالقطط.

إنقاذ قطة في لبنان

 وأضافت أن صاحبة المبنى حاولت أخذ القطط، فخافت القطة الصغيرة وهربت باتجاه البالوعة حيث علقت في أنابيب الصرف، منوهة إلى أنها قضت 3 أيام وهي تحاول إنقاذها.

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ويُعتقد أن القطة التي تم إنقاذها ولدت حديثا وتسبب علوقها في بالوعة مياه صرف الأمطار في تجمع رجال الإنقاذ المتطوعين وبعض المارة إضافة إلى بعض السياسيين ومسؤولي الحي الكائن في بيروت.

واستخدمت فرق الإنقاذ على الأرض كاميرات سلكية صغيرة لتحديد موقع القطة في أنبوب صرف مياه المطر قبل الشروع في سحبها.

أشهر قطة في العالم

في سياق آخر، تعتبر القطة “نالا”، هي أشهر قطة في العالم مع 4.4 ملايين متابع على «إنستجرام» وصافي ثروة تقدر بـ 100 مليون دولار، حسبما أفادت مالكة القطة، بوكي، المقيمة في لوس أنجليس، في حديث مع برنامج «ذيس مورنينج» البريطاني، نقلته صحيفة «ديلي ميل». وهي نجمة «تيك توك» لهذا العام بعد فوزها من بين أربعة تفوقوا هذه السنة.

وكانت مالكة القطة بوكي، واسمها الحقيقي، فاريسيري ماثاتشيتيفان، قد أنقذت القطة الرائعة بعد الوقوع في حبها، أثناء زيارة إلى مركز إنقاذ الحيوانات. بدءًا من عام 2012، قررت مشاركة مآثرها على «إنستجرام»، وهي أول قطة، حسب اعتقادها، تعرض نفسها على الإنترنت كما لو أنها من يتحدث، وهو ما جعل الناس يقعون بحبها نوعًا ما، إذ خلقت شخصية لها، حسب قولها، وكانت حقًا لطيفة.

ومنذ ذلك الحين، ألهم المزيج السيامي /التاببي علامة تجارية كاملة لأطعمة القطط ومجموعة سلع أكسبت مالكها 100 مليون دولار.

نالا هي حاليًا صاحبة الرقم القياسي العالمي بموسوعة جينيس لأكبر عدد من المتابعين لقطط على «إنستجرام».

وقالت بوكي: «إن عملها كان بدوام كامل من البداية وهذا أحد أسباب نموه»، معربة عن دهشتها إلى ما آلت إليه أوضاعها بحيث تتحدث اليوم على شاشات التلفزة في المملكة المتحدة.

وكانت مالكة القطة قد كشفت في سياق آخر عن لقائها بشريكها من خلال نالا أيضًا، وهي تستخدم حساب القطة الآن لنشر الوعي بشأن الرفق بالحيوان وجمع الأموال للجمعيات الخيرية للحيوانات.
 

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