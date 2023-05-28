الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الجيش السوداني يبدي استعداده لتمديد وقف إطلاق النار

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أعلن الجيش السوداني، في البيان الصادر عنه اليوم الأحد، عن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع.


الجيش السوداني يؤكد على التزامه بوقف إطلاق النار 


وأكد الجيش السوداني في بيانه الصادر اليوم الأحد، على إلتزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصيرة الأمد الموقعة في جدة بالسعودية.
ووقعت الأطراف السودانية على اتفاقية لوقف إطلاق النار في جدة برعاية سعودية أمريكية، إلا أن الاشتباكات تجددت بين الجانبين قبل أيام.
وأمس السبت تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي في دارفور.

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وأكدت مصادر لقناة العربية الإخبارية أن الاشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة داخل أحياء الفاشر، مؤكدة نزوح أعداد كبيرة إلى الجنوب.

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم


بالتزامن، تجددت الاشتباكات في الخرطوم، بشكل متقطع، فيما عمد الجيش إلى إغلاق جسر الفتيحاب الرابط بين الخرطوم وأم درمان.


ومنذ منتصف الشهر الماضي يدور قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، إلا أن حدة الاشتباكات تراجعت منذ أيام، بعد أن وقع الجانبان هدنة قصيرة لمدة 7 أيام، برعاية سعودية أمريكية.


فيما لا يزال نزوح المدنيين مستمرًا، وسط أزمة شح في الخبز والطحين، وغيرهما من المواد الغذائية والطبية.


كارثة بسبب تدفق اللاجئين السودانيين الي دول الجوار


ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير مرارًا من أن استمرار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار قد ينذر بكارثة.

 

وحتى الآن أجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما هدد الصراع بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.

 

ويشار إلى أن إقليم دارفور الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، يزخر بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها لعملية اقتحام وتخريب منزل السفير الأردني في السودان.

 

ويوم  الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.


اقتحام مقر السفير الأردني في السودان 


وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها، عن إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.


والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في البيان الصادر عنها، عن إدانتها عملية اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.


 


وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانها:" أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".


وأضافت الخارجية القطرية في بيانها:" ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقيات الدولية.

 

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.
 

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