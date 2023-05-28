الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما باختطاف طالب في الزيتون

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة الزيتون بحبس عاطلين لاتهامهما باختطاف طالب أجنبي بسبب وجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 
 

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسي.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه.
 

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه إتهمتهما بارتكاب الواقعة.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الخطف 

عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
 

واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

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