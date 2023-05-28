رولينز يتوج بطلًا للعالم في مصارعة الوزن الثقيل

فاز المصارع الأمريكي سيث فريكن رولينز، بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في ليلة الأبطال التي عادت بعد 8 أعوام من الانقطاع عبر بوابة جدة بتنظيم الهيئة العامة للترفيه، وبالشراكة مع (دبليو دبليو إي).

وفاز رولينز على غريمه أي جاي ستايلز، محققًا الحزام الجديد للبطولة العالمية للوزن الثقيل، والذي أعاد تصميمه بشعار الصقر، وذلك بعد جولات ونزالات عديدة شهدت ألوانًا من التحديات التي تفاعل معها الجمهور الذي ملأ أرجاء المكان تصفيقًا لطرفي نهائي البطولة.

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وبدأت فعاليات ليلة الأبطال التي أقيمت تحت قبة جدة سوبردوم بالنشيد الوطني السعودي، واستطاع سامي زين، ورفيقه كيفن أوينز، انتزاع لقب بطولة تاج تيم من رومان رينز وسولو سيكو، وانتقل لاسم عربي وسط مدينة جدة السعودية.

أسكا تفوز على بيانكا بلير

وضمن نزالات ليلة الأبطال تغلبت تريش ستراتس، على بيكي لينش، بمساعدة زوي ستارك، في حين خسر مصطفى علي أمام "جنرال الحلبة" جونتر الذي حافظ على لقب الإنتركونتننتال.

كما تغلبت أسكا على بيانكا بلير، لتنتزع لقب راو للسيدات، في الوقت الذي حققت فيه ريا ريبلي انتصارًا سريعًا على نتاليا لتحافظ بذلك على لقب سماكداون للسيدات، وخسر كودي رودس أمام بروك ليسنر.

وحصدت فعاليات ليلة الأبطال اهتمام مختلف الجماهير والمتابعين في أنحاء العالم، حيث تم بث مواجهات الأبطال بشكل مباشر على منصة شاهد الرقمية.

وسبقت ليلة الأبطال مجموعة من الفعاليات المرتبطة بـ WWE، من أبرزها مدينة الأبطال التي أتاحت للزوار إمكانية التقاء النجوم، إضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من الألعاب والتجارب الممتعة.