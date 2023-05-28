ارتياح في الأهلي بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي

الدوري المصري، سادت حالة من الارتياح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي لنهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن كولر تسلم تقريرا طبيا بشأن جاهزية محمد الشناوي وأكد إن اللاعب لعب دور كبير في تجهيز نفسه للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إصابته مؤخرا في عضلة السمانة.

ويخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاشعة اليوم الأحد من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات.

وتعرض لاعب الأهلي لمزق عضلي سيبعده عن مباراة سيراميكا كليوباترا غدا بالإضافة إلي ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ٤ يونيو القادم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا غد الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وهي مباراة مؤجلة من الجولة 27 من المسابقة المحلية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امس السبت دراسة فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الفريقين غدٍ الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره طلائع الجيش أمس الأول بثنائية دون رد في المباراة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، أمس الأول فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

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وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 83 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

44- الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد شريف

الهجوم: محمد شريف.