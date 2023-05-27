الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

رئيس النواب الأمريكي يرجح التوصل قريبا لاتفاق حول سقف الديون

كيفين مكارثي، فيتو
كيفين مكارثي، فيتو

قال  كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأمريكية، بحلول الموعد النهائي في الخامس من يونيو.

 

ويبلغ سقف ديون  الحكومة الاتحادية الأمريكية 31.4 تريليون دولار.

 

وأضاف مكارثي: "أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق؛ لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال".

 

ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو حزيران، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله من عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول: "نعم".

 

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وأعلن  الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب ركزت  على الميزانية وليس على التخلف عن سداد الدين.


محادثات الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب 


وقال الرئيس الأمريكي:" إن واشنطن لن تتخلف عن سداد الدين العام..وهناك عدة محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين".

 

وأعلنت وكالة فيتش، أنَّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه .إيه. إيه) تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلُّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمُّ رفع سقف الدين العام الأمريكي.

 

الدين العام الأمريكي


وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا "يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي" لبلوغ الدين العام الأمريكي السقف المحدّد له قانونًا.

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن


الإثنين، انتهت مناقشات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

 

وسعى الرئيس الديمقراطي والسياسي الجمهوري الأبرز في الكونجرس جاهدين من أجل إحراز تقدم للتوصل لاتفاق، وضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن "قاسية".

 

ودعا بايدن في المقابل لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء وهو ما يرفضه الجمهوريون.

 

وقال مكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في المكتب البيضاوي "أشعر أننا أجرينا مناقشة مثمرة. (لكن) ليس لدينا اتفاق بعد". وأضاف أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات.

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بايدن يأمل في اتفاق وشيك خلال ساعات حول سقف الدين الأمريكي

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الحكومة الاتحادية النواب الأمريكي كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الامريكي

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