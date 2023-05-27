الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

غرق 3 شباب من أسرة واحدة بمصيف جمصة السياحي

مصيف جمصة،فيتو
مصيف جمصة،فيتو

شهد مصيف مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، غرق 3 شباب من أسرة واحدة أثناء السباحة.

 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود إخطار من مأمور قسم شرطة جمصة بغرق 3 شباب  بمياه البحر أثناء السباحة.

 

وانتقلت قوات الشرطة للمكان وبالفحص تبين غرق ومصرع كلا من  محمد عادل رجب 20 سنة، حسن محمد رجب 19 سنة وأحمد مصطفى اللبان 21 سنة وجميعهم مقيم كفر الشيخ وذلك أثناء قيامهم بالسباحة داخل البحر وجرفتهم الأمواج.

 

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وجاري البحث عن الجثامين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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