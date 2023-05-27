أيمن أشرف يحسم وجهته القادمة حال الرحيل عن الأهلي

الأهلي، كشف مصدر مقرب من أيمن أشرف لاعب الفريق، عن النادي الأقرب لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أنه يسعى للتواصل لاتفاق مع أحد الأندية السعودية من أجل انتقال أشرف للعب للدوري السعودي.

وتابع المصدر أن أيمن أشرف مرحب باللعب للدوري السعودي خاصة وأنه يعد أقوى الدوريات العربية حاليًا.

وأضاف المصدر أن اللاعب يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية بين الأهلي وسيراميكا لذلك يفضل الرحيل للدوري السعودي في حالة إيجاد عرض مناسب له.

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فيما كشف مصدر مقر لاعب الأهلي بين عرضي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا للرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أيمن أشرف مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي حيث استقر الأمر داخل الأهلي علي عدم تجديد عقد اللاعب.

ويبقي عرض سيراميكا كليوباترا الأقرب للاعب الأهلي بعد تنصيب حلمي طولان مديرا فنيا له حيث يتمسك طولان بضم اللاعب لتدعيم صفوف ناديه الجديد في ميركاتو الصيف القادم.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات الجنوب أفريقي بيرسي تاو أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين.

وغاب بيرسي تاو عن مباراة طلائع الجيش أمس بسبب الإجهاد العضلي حيث فضل الجهاز الفني اراحته.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما تشهد الجلسة مناقشة استمرار سياسة التدوير بين اللاعبين وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني لمواجهة ضغط المباريات.

ويعود التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة الجبهة اليسري أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي علي معلول راحة سلبية من مباراة طلائع الجيش أمس وتقرر عودة الدولي التونسي للحسابات الفنية أمام سيراميكا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا يوم الإثنين المقبل 29 مايو على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وهي مباراة مؤجلة من الجولة 27 من المسابقة المحلية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

الاهلي، فيتو

ويخضع مصطفى شوبير حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل مران الفريق خلال الساعات القادمة للوقوف على تطورات إصابته بقطع في حاجبه بعد إصابته أمس أمام طلائع الجيش.

و يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت دراسة فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غدٍ الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره طلائع الجيش أمس بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

من جانبه شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على صعوبة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم صعوبة المباراة، وأخذنا وقتًا للدخول في اللقاء خلال الشوط الأول وتحسن الأداء في الفترة الثانية بتسجيل أفشة الهدف الأول".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي يعاني من تورم في العين وقطع فوقها إثر الكرة المشتركة مع لاعب طلائع الجيش، وسيخضع لفحوصات طبية".

وأكمل: مصطفى شوبير من بداية الموسم يظهر في المران بمستوى مميز والمباريات الودية أيضًا، ولكن مشاركته في اللقاءات الرسمية ستفيده بشكل كبير.

واشار:مركز حراسة المرمى أن هناك دائمًا صعوبة في مشاركة الحارسين الثاني والثالث، ولكن جميع حراس الأهلي أثبتوا أنهم جديرون بوجودهم في القلعة الحمراء.

وأتم: محمد الشناوي وعلي لطفي في التأهيل خلال الفترة الحالية، ومن أول يوم لي مع الأهلي أعمل على ترسيخ فكرة أن المباراة المقبلة هي الأهم فقط لتشغل تفكير اللاعبين، واليوم نجني ثمار ذلك.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

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