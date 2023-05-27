السبت 27 مايو 2023
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محافظات

تعليم الفيوم: غرفة العمليات لم ترصد مشكلات في امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قالت الدكتورة أماني قرني إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات بلجان الدبلومات الفنية في اليوم الأول لامتحانات المواد النظرية، ولم يتقدم أي من الطلبة أو أولياء الأمور بشكاوي من الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط في كل النوعيات" تجاري- زراعي – صناعي ".

 

إحصائيات

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم العام الحالي، التي تبدأ السبت المقبل، بلغ 36 ألفًا و417 طالبًا "نظام 3 و5 سنوات"، موزعين على 90 لجنة سير امتحانات على مستوى الفيوم.

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خريطة لجان سير الامتحانات

ولفتت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن اللجان موزعة "38  لجنة صناعي نظام 3 سنوات – لجنتين صناعي إعداد مهني - لجنة واحدة صناعي نظام 5 سنوات  - 31 لجنة تجارى نظام 3 سنوات -  لجنة واحدة تجارى نظام 5 سنوات – لجنتين فندقي نظام3,و 5 سنوات – (8) لجان زراعي نظام 3 سنوات – 4 لجان زراعي إعداد مهني - لجنة واحدة تعليم مزدوج سكرتارية طبية وفني إداري –  لجنتين تعليم وتدريب مزدوج صناعي".

 

تجهيز الاستراحات

وأوضحت دكتورة أماني قرني أنه تم الانتهاء من تجهيز27 استراحة مخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من 'آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه" والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

 

مركز توزيع الأسئلة

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 8 خطوط سير لامتحانات العملي و12 خط سير لامتحانات النظري خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل كراسات الامتحانات.

 

غرفة العمليات

وأوضحت مديري مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية. 

يذكر أن امتحانات المواد العملية للدبلومات الفنية انتهت الخميس الماضي، وتم امتحان الطلاب علي دفعات يومية حسب سعة الورش والمعامل.

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