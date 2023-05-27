آخر تطورات رحيل بيرسي تاو عن الأهلي بعد العروض الخارجية

بيرسي تاو، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مصير بيرسي تاو لاعب الفريق، من العروض التي انهالت عليه مؤخرًا للرحيل عن القلعة الحمراء، حيث أكد أن اللاعب وافق على الاستمرار مع المارد الأحمر، وصرف النظر عن العروض الاحترافية التي وصلت إليه مؤخرًا.

وتابع المصدر: بيرسي تاو أكد لإدارة الأهلي أنه يرغب في التجديد للنادي للتأكيد على قراره بعدم الرحيل واطمئنان الجماهير بعد كافة الأنباء التي تؤكد رحيله عن المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية ".

فيما انهالت العروض على بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال موقع فوتو سبور التركي إن هناك مندوبا من نادي طرابزون سبور التركي ذهب إلى تونس خلال مباراة الترجي أمام النادي الأهلي لمتابعة اللاعب محمد علي بن رمضان نجم الفريق التونسي، ولكن الذي لفت أنظاره هو بيرسي تاو الذي سجل هدفين آنذاك.

-إعلانات-

وذكر الموقع التركي أن طرابزون سبور التركي سيلقي منافسة شرسة في التعاقد مع بيرسي تاو، وأن هناك كل من الهلال السعودي وأندرلخت البلجيكي وبروندبي الدنماركي مهتمين بالتعاقد مع النجم الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الموقع التركي فوتو سبور أن بيرسي تاو حتي الأن لم يجدد تعاقده مع الأهلي ومن المرجح يرحل عقب نهاية أمم إفريقيا.

رد بيرسي تاو على موقفه من الرحيل عن الاهلي

قالت مصادر داخل الأهلي إن بيرسي تاو أبلغ مسئولي الأهلي بعدم صحة التقارير التي أشارت إلى رغبته في العودة إلى الاحتراف الأوروبي الموسم القادم.



أضافت: بيرسي تاو أبلغ مسئولي الأهلي برغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق رغبة منه في تحقيق مزيد من البطولات.



الجنوب إفريقي أكد أيضا عند استفسار مسئولي الأهلي منه عن حقيقة وجود عروض خارجية إنه يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق في ظل العلاقة القوية التي تربطه بمارسيل كولر.

تدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الصيف

ومن جانبه رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع أي مهاجم محلي لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الصيف القادم.

وقالت مصادر: كولر أكد إن الأهلي سبق له التعاقد مع حسام حسن قادما من سموحة وشادي حسين قادما من سيراميكا كليوباترا ولم يكتب لهما النجاح مع الفريق ومن ثم رفض فكرة ضم أي مهاجم بالدوري المصري لتدعيم هجوم الأهلي وتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي ترأس بعثة فريق الكرة في رحلة المغرب لخوض إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ١١ يونيو المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الوداد يوم ٤ يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

كما كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة عودة أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا إلي صفوف الفريق من جديد في انتقالات الصيف القا

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات الجنوب أفريقي بيرسي تاو أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الإثنين.

وغاب بيرسي تاو عن مباراة طلائع الجيش أمس بسبب الإجهاد العضلي حيث فضل الجهاز الفني إراحته.

ويعود التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة الجبهة اليسري أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي علي معلول راحة سلبية من مباراة طلائع الجيش أمس وتقرر عودة الدولي التونسي للحسابات الفنية أمام سيراميكا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا يوم الإثنين المقبل 29 مايو على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وهي مباراة مؤجلة من الجولة 27 من المسابقة المحلية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ويخضع مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل مران الفريق خلال الساعات القادمة للوقوف علي تطورات إصابته بقطع في حاجبه بعد إصابته أمس أمام طلائع الجيش.

و يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت دراسة فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غدٍ الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره طلائع الجيش أمس بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

ومن جانبه شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على صعوبة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم صعوبة المباراة، وأخذنا وقتًا للدخول في اللقاء خلال الشوط الأول وتحسن الأداء في الفترة الثانية بتسجيل أفشة الهدف الأول".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي يعاني من تورم في العين وقطع فوقها إثر الكرة المشتركة مع لاعب طلائع الجيش، وسيخضع لفحوصات طبية".

وأكمل: مصطفى شوبير من بداية الموسم يظهر في المران بمستوى مميز والمباريات الودية أيضًا، ولكن مشاركته في اللقاءات الرسمية ستفيده بشكل كبير.

واشار:مركز حراسة المرمى أن هناك دائمًا صعوبة في مشاركة الحارسين الثاني والثالث، ولكن جميع حراس الأهلي أثبتوا أنهم جديرون بوجودهم في القلعة الحمراء.

واتم:محمد الشناوي وعلي لطفي في التأهيل خلال الفترة الحالية، ومن أول يوم لي مع الأهلي أعمل على ترسيخ فكرة أن المباراة المقبلة هي الأهم فقط لتشغل تفكير اللاعبين، واليوم نجني ثمار ذلك.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.