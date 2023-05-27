السبت 27 مايو 2023
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رياضة

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

الزمالك، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس، ستجتمع خلال الأسبوع الجاري من أجل نظر الشكوى التي تقدم بها الزمالك في الساعات الماضية ضد كل من النادي الأهلي ومحمود كهربا واتحاد الكرة نفسه.

أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نادي الزمالك تقدم إلى لجنة الانضباط بشكوى ضد كل من النادي الأهلي ولاعبه محمود كهربا واتحاد الكرة، بسبب مخالفتهم اللوائح التي تم وضعها من قبل اتحاد الكرة نفسه، والتي كانت تقتضي رفض مشاركة لاعب الأهلي محمود كهربا في مباراة السوبر المصري الأخيرة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات، خاصة بعد صدور قرار بإيقافه 12 مباراة من قبل لجنة الانضباط وتغريمه مليون جنيه.

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وبحسب المصدر، فإن مذكرة الشكوى التي قدمها نادي الزمالك، ستعرض على لجنة الانضباط ليقوم أعضاء اللجنة بالإطلاع عليها قبل إصدار قرار في الشكوى، كما أنه من الممكن أن تقوم اللجنة باستدعاء أي من الأطراف المشكو في حقهم أثناء التحقيق في الشكوى.

 

مقر نادي الزمالك، فيتو

 

الزمالك يشكو الأهلي وكهربا والجبلاية في مركز التسوية

أرسل نادي الزمالك، شكوى إلى مركز التسوية والتحكيم ضد كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ولجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة للمطالبة بتوقيع عقوبات عليهم وفقًا لما يراه لإحكام قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد إشراك كهربا في السوبر المصري الذي أقيم فى الإمارات رغم إيقاف اللاعب من قبل لجنة الانضباط.

وطالب نادي الزمالك في شكواه إعادة مباراة السوبر المصري وأن يكون الزمالك طرفًا في اللقاء بسبب إشراك كهربا في اللقاء رغم إيقافه من قبل لجنة الإنضباط 12 مباراة.

الزمالك، ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


مشوار الزمالك في الدوري المصري 

وقبل مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش نعرض لكم في السطور التالية مشوار الزمالك في البطولة:

  • خاض الزمالك، 28 مباراة، ومباراة الثلاثاء أمام فريق طلائع الجيش رقم 29 هذا الموسم.
  • جمع الفارس الأبيض 47 نقطة ويحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب، من إجمالي فوزه في 13 مباراة، تعادل في 8 مواجهات، وتلقى الخسارة في 7 مباريات.


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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