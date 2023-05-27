3 تحديات تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع يونيو لحسم سعر الفائدة

تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اجتماعها القادم الذي يمتد على مدى يومي 13-14 يونيو المقبل وذلك لتحديد سعر الفائدة بعد القرار الأخير برفع معدل الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل

وبدأ يتردد في الأوساط الاقتصادية سؤال: هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يونيو المقبل للمرة الحادية عشرة على التوالي أم يتوقف مؤقتًا؟

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيتو

وأدى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 3 مايو الجاري إلى تغذية الآمال بإمكانية رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة فضلا عن أن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع حيث انتعش إنفاق التجزئة في أبريل بعد شهرين من الانخفاض، مما يشير إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون على الرغم من تشديد قيودهم المالية وانخفضت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع للأسبوع المنتهي في 13 مايو، وبقيت دون المتوسطات التاريخية، وفقا لـCNN BUSINESS.

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ورأى خبراء أن هناك فرصة تقارب 36% بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في يونيو.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية باجتماع يونيو المقبل

وفي تصريحات سابقة أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن عدم اليقين لا يزال يحيط بكمية الطلب التي ستنخفض من تشديد شروط الائتمان والآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع مصرفيون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في يونيو ولكن هذا القرار ليس ثابتًا، ومن المرجح أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة عوامل رئيسية في اتخاذ قراره وهي:

سقف الدين

أكد الرئيس جو بايدن وزعماء الكونجرس أن الولايات المتحدة لن تتخلف على الأرجح عن سداد ديونها، ولكن إذا حدث مثل هذا السيناريو، فقد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والأسواق المالية تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظار حل الأزمة قبل اتخاذ أي إجراء.

أزمة سقف الدين الأمريكي، فيتو

الظروف المالية المتطورة

أدى انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر وفيرست ريبابليك إلى تسريع تشديد شروط الائتمان بسبب انهيار البنوك الإقليمية وبينما أدى ذلك إلى تعقيد خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسعار، فقد يفيد البنك المركزي أيضًا من خلال القيام ببعض أعماله لصالحه عن طريق إبطاء الإنفاق.

التأثير المتأخر للسياسة النقدية

تتدفق ارتفاعات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر الاقتصاد بشكل متأخر ولذلك، سوف يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى يظهر التأثير الكامل لدورة التضييق الشديدة في الاقتصاد وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في التوقف مؤقتًا لمراقبة التأثير المستمر لما قام به بالفعل.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن أفعاله تعتمد على البيانات، مما يعني أنه سيراقب عن كثب البيانات الاقتصادية التي تأتي قبل أن يعلن قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 14 يونيو المقبل.

وتتضمن بعض نقاط البيانات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل (وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي)، وتقرير الوظائف لشهر مايو، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، ومؤشر أسعار المنتجين في مايو، ومن المقرر تقديم التقريرين الأخيرين في اليومين اللذين يجتمع فيهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وإذا أظهرت هذه البيانات ضعفًا كبيرًا في سوق العمل أو الانخفاض المستمر في التضخم، فإن ذلك يساعد في إثبات حالة التوقف المؤقت ولكن علامات الاقتصاد القوي مع وجود إشارات قليلة أو معدومة على التباطؤ قد تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مساحة أكبر للتضييق وأنه قد ينتهز هذه الفرصة لخطوة أخرى.

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيتو

ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا

وأكدت الزيادة في التضخم الأساسي إلى 4.7%، ارتفاعا من وتيرة 4.6% في مارس، على التقدم الأقل من المطرد في مكافحة التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ويستهدف البنك المركزي الأمريكي هدف تضخم بنسبة 2%.

وأكدت تقارير أنه يبدو أن هناك بعض التقدم في واشنطن بشأن صفقة لرفع حد الديون وتجنب التخلف عن السداد الكارثي للولايات المتحدة، حيث تلقي مجموعة البيانات الأخيرة بظلال من الشك على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف "يوقف" بالفعل حملته لرفع أسعار الفائدة حسبما أشار جيروم باول إلى أنه قد يحدث ذلك.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لشبكة سي إن بي سي: "في الوقت الحالي، عندما ألقي نظرة على البيانات وعندما أنظر إلى ما يحدث مع أرقام التضخم، أعتقد أننا سنضطر إلى التشديد أكثر قليلًا.

تعديل هدف التضخم للاحتياطي الفيدرالي

وقال محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إن صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يدركوا أن الإطار النقدي الحالي غير مناسب للوصول إلى هدف التضخم المقدر بنسبة 2% ويجب أن يكون هدفهم ضمنيا معدل تضخم أعلى وقد يكون 3% حتى يحين الوقت الذي يكون لديهم فيه المصداقية لتغيير معدل التضخم مرة أخرى.

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وأضاف محمد العريان خلال حديثه لـ"بلومبيرج ذا أوبن" أن الاحتياطي الفيدرالي "المعتمد بشكل مفرط على البيانات" سيرفع سعر الفائدة القياسي في اجتماع السياسة في يونيو المقبل، وفقا لما أشارت إليه آخر البيانات والتي أكدت استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، فيتو

أزمة سقف الديون الأمريكية

وكانت المناقشات حول مأزق سقف الديون بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي مستمرة طوال الأسبوع الماضي، مع وجود مؤشرات على إحراز تقدم ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن قبل اقتراب موعد "X-date"، عندما تستنفد وزارة الخزانة الأمريكية الأموال ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتها بالكامل.

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وقامت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بمراجعة التاريخ المتوقع ليوم 5 يونيو في رسالة أرسلتها بها إلى مكارثي، مما دفعه إلى التراجع عن التقدير السابق في الأول من يونيو وذكّرت يلين مكارثي بمخاطر وعواقب عدم رفع أو تعليق حد الدين في الوقت المناسب.

ويتطلب الأسبوع الكامل الأول من الشهر المقبل من وزارة الخزانة الأمريكية تغطية مدفوعات وتحويلات تصل إلى 92 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الأموال المقدرة المتاحة بحلول ذلك الوقت، وفقًا لتقدير يلين.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، فيتو

خيبة أمل مديرة صندوق النقد الدولي

وأعربت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي عن إحباطها من صانعي السياسات للسماح للموقف بالاستمرار حتى اللحظة الأخيرة.

وشددت جورجيفا على ضرورة حل المشكلة قبل أن تتسبب في مزيد من الاضطرابات، وحثت صناع القرار على التحرك بسرعة، وقللت من تأثير المواجهة على أسواق رأس المال العالمية، مشيرة إلى أنها تسببت فقط في تقلبات طفيفة في الأسعار في قطاعات معينة ولم تصل بعد إلى مستوى كبير، ومع ذلك، شددت على القلق السائد في جميع أنحاء العالم بشأن مشكلة كان يجب تجنبها تمامًا.

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ودعت مديرة صندوق النقد الدولي صانعي السياسة في واشنطن إلى إصلاح نظام وضع قيود الاقتراض لمنع تكرار سياسة حافة الهاوية التي تهدد الأسواق العالمية واقترحت مواءمة سقف الدين مع مبلغ الاعتمادات الموافق عليها في قانون الإنفاق السنوي، بدلًا من إنشائه بشكل مستقل عن مفاوضات الميزانية، كحل محتمل.

كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، فيتو

غرفة حرب في مورجان ستانلي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي جيمس جورمان، 64 عامًا، إنه يعقد ما يسمى بـ"غرفة الحرب" أسبوعيًا لإعداد البنك لاحتمال تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، موضحا أنه يعقد الاجتماع 3 مرات في اليوم مع اقتراب الموعد X الذي حددته جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية لتخلف.

مفاوضات سقف الديون تسير في اتجاه إيجابي

ويبدو أن مفاوضات سقف الديون تسير في اتجاه إيجابي خلال معظم الأسبوع الماضي حيث أكد كل من الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تتخلف عن سداد ديونها ويبدو أنها متفائلة بشأن الطريق إلى صفقة.

سقف الديون الأمريكية، فيتو

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وفي حين أن هذا لا يعني أن المفاوضات تنهار تمامًا، أو أن البلاد تتجه نحو التخلف عن سداد الديون، إلا أنها تشكل المزيد من التحديات لسوق الأسهم، التي ظلت مرنة نسبيًا على الرغم من مخاوف سقف الديون التي بدأت تتسلل ببطء.