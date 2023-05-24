مديرة صندوق النقد الدولي: أمريكا لن تتخلف عن سداد ديونها

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إنها واثقة بأن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد ديونها.

أزمة سقف الديون الأمريكية

وأكدت جورجيفا في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، الذي نظمته وكالة بلومبيرج: “يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد".

جدير بالذكر أنه حذر خبراء من أن الحكومة الأمريكية قد تتخلف عن سداد ديونها الشهر المقبل إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين الذي يبلغ 31.4 تريليون دولار على الاقتراض الحكومي، وهو فشل قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وذعر في الأسواق المالية العالمية.

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أزمة الديون الأمريكية، فيتو

وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن سقف الديون بين ممثلي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونجرس دون إحراز تقدم أمس الثلاثاء، مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من يونيو.

المفاوضات حول رفع سقف الديون

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا صراعًا داخليًا داخل حكومتها، حيث يتعارض البيت الأبيض الديمقراطي ومجلس الشيوخ مع مجلس النواب الجمهوري في المفاوضات حول رفع سقف الديون وحاولت الأطراف المتنافسة جولات عديدة من الاجتماعات، لكن التقارير أشارت إلى أنه لم يكن هناك سوى القليل من التحركات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة.

وحذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من أنه إذا لم يتم رفع سقف الديون قريبًا، فستكون هناك "خيارات صعبة بشأن ما إذا لم يتم سداد الفواتير".

جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، فيتو

وسيستغرق أي اتفاق بشأن سقف الديون عدة أيام لتمريره من مجلسي النواب والشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس وحتى الاقتراب من الموعد النهائي قد يخيف المستثمرين ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية - وسيثير الخطاب المتشدد حالة من عدم اليقين والقلق بشأن نتيجة المحادثات.

صلاحية الدين الأمريكي

وخلال تصريحاته في هيروشيما، قال جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن إدارته نظرت في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي ينص على أن صلاحية الدين الأمريكي "لا يجوز التشكيك فيها"، وهذا من شأنه أن يسمح للخزانة بتجاهل حد الاقتراض بدلًا من التخلف عن السداد.

وكررت يلين تعليقات بايدن يوم الأحد الماضي، قائلة لشبكة NBC News إنه بينما كان هناك "الكثير من النقاش" بشأن التعديل الرابع عشر، "لا يبدو أنه شيء يمكن استخدامه بشكل مناسب في هذه الظروف، بالنظر إلى عدم اليقين القانوني".