مديرة صندوق النقد الدولي: قوة الاقتصاد الأمريكي تقضي على أحلام إزالة الدولرة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إن الدولار الأمريكي من المرجح أن يظل عملة احتياطية عالمية على الرغم من زيادة النقاش حول تحركات الدول لتقليل اعتمادها على الدولار، والمعروف باسم "إزالة الدولرة".



قوة الاقتصاد الأمريكي وعمق أسواق رأس المال

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، الذي نظمته وكالة بلومبيرج: “لا نتوقع تحولا سريعا في احتياطيات الدولار لأن السبب في أن الدولار هو عملة احتياطية يرجع إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وعمق أسواق رأس المال"، مضيفة: لا يجب أن على أحد أن يقبّل دولاراته وداعا".

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مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فيتو

جدير بالذكر أنه حذر مسؤول تنفيذي كبير في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم من أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف نفوذ الدولار كعملة احتياطية في العالم.

وقال ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في شركة بلاك روك، إنه عندما يسأل الناس ما إذا كان الدولار سيفقد مكانته كعملة احتياطية، أعتقد أن هذا أمر مشكوك فيه" ومع ذلك، "نستمر في تقويض درع الدولار الذي لا يمكن اختراقه".

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة حول تداعيات التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة - وهو خطر يخيم على الأسواق وسط مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الديون.

تخفيض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأمريكية

وأحد الآثار التي أشار إليها الخبراء كان تخفيض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأمريكية حيث إن تخفيض التصنيف سيكون صفقة كبيرة بسبب الطريقة التي ينظر بها المستثمرون الدوليون والبنوك المركزية الأخرى إلى ديون أمريكا كما أنه قد يؤثر أيضًا على سوق سندات Treasurys.

وفي الوقت نفسه، هناك جدل عالمي مستمر حول إزالة الدولرة، حيث تصطف الدول عملات احتياطية للتجارة وسط مخاوف من قيام واشنطن بتسليح الدولار في أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا مع العلم أن الأصول البديلة تقوض قيادة الدولار، بما في ذلك الأصول مثل اليوان الصيني واليورو والعملات المشفرة والذهب، وفقا للخبراء.

جدير بالذكر أنه في مارس الماضي، أصبح اليوان العملة الأكثر استخدامًا من قبل الصين في المدفوعات عبر الحدود، متجاوزًا الدولار الأمريكي لأول مرة وتزامن هذا الاستخدام المتزايد للعملة الصينية مع دفع الحكومة المتجدد نحو "تدويل الرنمينبي".

اليوان الصيني، فيتو

وفي 14 أبريل الماضي، اتفق رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على "تعزيز تجارة العملة المحلية" وفي 27 أبريل، أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن بلاده ستبدأ في شراء ما قيمته مليار دولار من الواردات الشهرية من الصين باستخدام الرنمينبي.