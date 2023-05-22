ضربة كارثية للاقتصاد، أمريكا تبحث عن مخرج من أزمة سقف الدين

في 17 مايو الجاري، أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.

أزمة سقف الدين الأمريكي

ولا تزال إدارة بايدن عالقة في مواجهة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، وذلك قبل أسبوعين فقط من الخط الأحمر قبل تخلف أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى.

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فرضت الحكومة الأمريكية في الكونجرس حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن البلاد قد تنفد من السيولة النقدية في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من الوصول إلى صفقة لرفع سقف الديون.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، فيتو



فماذا حدث منذ ذلك الوقت...

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس في 16 مايو لمناقشة سقف الديون، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، حيث قال بايدن، في مؤتمر صحفي إن أعضاء إدارته سيواصلون الاجتماع حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم 17 مايو إنه وزعماء الكونجرس واثقون من التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن السداد، مضيفا: "سنجتمع معًا لأنه لا توجد طريقة بديلة وأن المفاوضات تتمحور حول المضي قدما في الميزانية وليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع ديونها أم لا، وتابع بايدن في وقت آخر: "أمريكا ليست أمة ميتة.. نحن ندفع فواتيرنا.. لم تتخلف الأمة عن سداد ديونها ولن تفعل ذلك أبدًا وسنواصل هذه المناقشات مع قادة الكونجرس في الأيام المقبلة حتى نتوصل إلى اتفاق".

وعقب المناقشات التي جرت يوم الثلاثاء 16 مايو، أكد مكارثي ما هو "خطه الأحمر" بشأن مفاوضات سقف الديون، قائلا: متطلبات العمل للبرامج بما في ذلك الرعاية الاجتماعية والمساعدة الطبية.

رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، فيتو

ما هو سقف الدين ولماذا تم إنشاؤه؟

سقف الدين، المعروف أيضًا باسم حد الدين، هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها القانونية وتشمل هذه الالتزامات تمويل أشياء مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ورواتب العسكريين والفوائد على الدين الوطني واسترداد الضرائب، وفقا لمجلة التايم الأمريكية.

يشير حد الدين إلى السقف الذي فرضه الكونجرس في عام 1917 والذي يحدد الحد الأقصى لمبلغ الديون المستحقة التي يمكن أن تتحملها الولايات المتحدة وتم وضع الحد الأول للديون لمنح الخزانة استقلالية بشأن الاقتراض من خلال السماح لها بإصدار الديون حتى السقف دون موافقة الكونجرس، مما يسهل تمويل جهود التعبئة في الحرب العالمية الأولى - الاقتراض بزيادات أصغر.

تكديس الديون بسبب التورط في المزيد من الحروب

ولكن الولايات المتحدة بدأت في تكديس المزيد من الديون لأنها تورطت في المزيد من الحروب في الخارج وبعد دخول الحرب العالمية الثانية، رفعت الولايات المتحدة حد الديون كل عام لاستيعاب الاقتراض المتزايد وبحلول نهاية الحرب، في يونيو 1946، تم تخفيض حد الدين إلى 275 مليار دولار مع تبدد تكاليف الحرب وبدأت الحكومة الفيدرالية في إدارة ثلاث سنوات من الفوائض وظل حد الدين الفيدرالي دون تغيير عند هذا المستوى لمدة ثماني سنوات متتالية - وهي أطول فترة من نوعها منذ إنشائها.

وفي العقدين الماضيين، أضافت الولايات المتحدة 25 تريليون دولار من الديون، حيث أنفقت ما يقرب من تريليون دولار أكثر مما تحصل عليه من الضرائب وغيرها من الإيرادات كل عام منذ عام 2001 - ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تمويل الحروب، والتخفيضات الضريبية، والاستجابات الطارئة، والتوسع الفيدرالي في الإنفاق لتعويض الفارق حيث كان يتعين على الحكومة اقتراض الأموال لمواصلة تمويل المدفوعات التي سمح بها الكونجرس بالفعل.

والآن بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به، ما لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الدين، ستفتقر الحكومة الفيدرالية إلى النقد لدفع جميع التزاماتها وعندما تصل الحكومة إلى سقف الديون، فإنها تخاطر بالتخلف عن السداد في نهاية المطاف، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة مالية ولتجنب أزمة سقف الديون، يمكن للكونجرس رفع أو تعليق حد الديون مع العلم أنه تم تعديل الحد 20 مرة منذ عام 2002 ولكن الجمهوريين في مجلس النواب يتطلعون إلى التفاوض بشأن تخفيضات الميزانية قبل أن يوافقوا على زيادة حد الدين.

الديون الأمريكية، فيتو

وفي 1 مايو، كتبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قائلة إن أموال الحكومة قد تنفد قبل الوفاء بالتزاماتها القانونية بحلول الأول من يونيو على أقرب تقدير.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية: "لقد تعلمنا من مأزق حد الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الديون يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

ما هو ارتفاع سقف الديون؟

تم رفع سقف الديون الأمريكية آخر مرة إلى 31.4 تريليون دولار في 16 ديسمبر 2021 وكانت المرة الأخيرة التي ضربت فيها الولايات المتحدة سقف الديون في عام 2011، وأدت إلى مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مما أدى إلى فوضى في الأسواق وتم تجنب التخلف عن السداد بصعوبة من خلال صفقة منتصف الليل لرفع الحد الأقصى، لكن الآثار المتتالية على الاقتصاد استمرت لأشهر.

ما هو سقف الدين X-date؟

سقف الدين "X-date" هو التاريخ الذي لن تكون فيه الحكومة الفيدرالية قادرة على دفع فواتيرها وقد تتخلف عن السداد.

وكتبت يلين في خطاب إلى الكونجرس في الأول من مايو الجاري أنه "من المستحيل التكهن على وجه اليقين بالتاريخ المحدد" لنفاد أموال الحكومة لسداد ديونها، ولكن قد يكون ذلك في الأول من يونيو.

هل يمكن لبايدن رفع سقف الديون بموجب التعديل الرابع عشر؟

قال بايدن في مؤتمر صحفي يوم 9 مايو الجاري إنه يستكشف استخدام التعديل الرابع عشر للعمل حول سقف الديون، على الرغم من أنه أشار إلى أن "إلقاء نظرة" على شرعية استخدام التعديل الرابع عشر سيستغرق "شهورًا مقبلة".

والتعديل الرابع عشر، الذي تم تمريره بعد الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الـ18، قدم في الغالب المواطنة والحماية المتساوية بموجب القانون لجميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، بما في ذلك المستعبدون سابقًا ولكن القسم الرابع من التعديل يشير إلى سداد الديون حيث نص على: "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، الذي يصرح به القانون، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات في قمع التمرد أو التمرد".

وقد يؤدي استدعاء التعديل الرابع عشر لرفع سقف الدين من جانب واحد إلى مخاوف واعتراضات قانونية محتملة وفي السابق، استكشف الرئيس باراك أوباما استخدام التعديل الرابع عشر لرفع سقف الديون، لكنه تراجع عنه في النهاية.

جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيتو

ما هو دور التعديل الرابع عشر؟

يحث بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بايدن على الاستعداد لاستدعاء التعديل الرابع عشر لرفع سقف الديون من تلقاء نفسه، دون إجراء من الكونجرس.

وتستند النظرية القانونية المثيرة للجدل، التي استبعدتها الإدارات السابقة، إلى القسم 4 من التعديل الرابع عشر للقول إنه سيكون من غير الدستوري للولايات المتحدة أن تفشل في سداد المدفوعات حتى لو لم يتم رفع حد الدين، مما يمثل تحديًا فعليًا لحد الدين على أسس قانونية.

وينص التعديل الرابع عشر على أنه "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام الذي يسمح به القانون" ويجادل بعض العلماء القانونيين بأن هذا البند يمنح وزارة الخزانة القدرة على الاستمرار في اقتراض الأموال بعد الحد الحالي للديون البالغ 31.4 تريليون دولار والذي يتطلب موافقة الكونغرس للرفع.

إجراءات استثنائية من وزارة الخزانة الأمريكية

ومن أجل منع الولايات المتحدة من التخلف عن السداد، تقوم وزارة الخزانة بتنفيذ "إجراءات استثنائية" تؤثر في المقام الأول على صناديق التقاعد وتشمل هذه التدابير:

- استرداد أي استثمارات جديدة ومعلقة من صناديق التقاعد لموظفي الحكومة، بما في ذلك صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، أو CSRDF، وصندوق الخدمات البريدية للمتقاعدين الصحيين، أو صندوق البريد.

- تعليق إعادة الاستثمار في صندوق استثمار الأوراق المالية الحكومية التابع لخطة الادخار التوفير لنظام تقاعد الموظفين الاتحادي أو G Fund.

- في 1 مايو، علقت وزارة الخزانة أيضًا إصدار سندات الخزانة الحكومية وسلسلة الحكومة المحلية (SLGS)، والتي، عند إصدارها، تحتسب مقابل حد الدين ويتم إصدار هذه الأوراق المالية للولايات والبلديات لمساعدتها على الامتثال لقواعد ضريبية معينة.

الكونجرس الأمريكي، فيتو

الجمهوريون يريدون التخفيضات قبل رفع سقف الديون

يوافق الكونجرس عادة على أن رفع حد الدين، وبالتالي سداد ديون الحكومة، أمر ضروري، ويصوت عليه بشكل روتيني، كما فعلوا في عام 2021 ومع ذلك، هذه المرة لن يكون الأمر بهذه السهولة حيث يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق المستقبلي مقابل زيادة سقف الديون ومرة أخرى، التفاوض من أجل رفع سقف الديون أمر غير معتاد.

وفي 19 أبريل الماضي، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن قانون "الحد، والحفظ، والنمو، والقانون"، والذي سيرفع حد الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار أو حتى نهاية مارس 2024، أيهما يأتي أولًا حيث أكد مكارثي أن الخطة تتضمن توفير 4.5 تريليون دولار من خلال التخفيضات.

وقال مكارثي في بيان: "قانون الحد، الحفظ، النمو سيحد من الإنفاق الفيدرالي، ويوفر على دافعي الضرائب تريليونات الدولارات، وينمو اقتصادنا، ويرفع حد الدين إلى العام المقبل وهذا التشريع يحد من التضخم المرتفع، وكل ذلك دون لمس الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية لأنه لا أحد يتضرر من التضخم أكثر من كبار السن."

قانون الحد والحفظ والنمو والقانون

وأقر مشروع القانون مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في 26 أبريل، وكان التصويت النهائي 217-215 مع رفض أربعة جمهوريين فقط وهو يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يفشل.

وبالإضافة إلى رفع سقف الدين، فإن مشروع القانون المكون من 320 صفحة يتضمن:

- استهداف التخفيضات في الميزانية التي من شأنها أن تعيدها إلى مستويات السنة المالية 2022.

- استرداد بعض 80 مليار دولار من الأموال المخصصة لتحسين خدمة الإيرادات الداخلية، والتي تمت الموافقة عليها العام الماضي.

- إضافة متطلبات جديدة لمتلقي الرعاية الاجتماعية والمساعدة الطبية بما في ذلك ساعات العمل الأطول.

- أوقفت خطة بايدن الفيدرالية الإعفاء من قروض الطلاب، والتي أصبح مستقبلها الآن في يد المحكمة العليا.

- استرداد التمويل غير المستخدم لمكافحة الأوبئة COVID-19.

جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيتو

ورد بايدن على مشروع القانون في ملاحظات موضحا أن التخفيضات تستهدف البرامج التي "يعتمد عليها ملايين الأمريكيين من الطبقة العاملة والمتوسطة" بينما "تدفع بشكل منفصل المزيد من المنح الضريبية" التي تفيد الشركات والأثرياء.

وفي هذه الأثناء، في 19 أبريل الماضي، أصدرت "مجموعة حل المشكلات"، وهي كتلة حزبية مؤلفة من أعضاء في الكونجرس، مخططًا من صفحة واحدة لخطتها لمعالجة سقف الديون، والتي تضمنت أربع خطوات، والخطوة الأولى هي تعليق سقف الديون مؤقتًا حتى نهاية العام وإذا تم تحقيق الخطوات الأخرى، فسيؤدي ذلك إلى زيادة سقف الديون حتى 28 فبراير 2025.

وستنشئ الخطوة الثانية لجنة مالية خارجية، والتي سيكون أمامها حتى نهاية عام 2024 للتوصية بخطة لتحقيق الاستقرار في العجوزات والديون طويلة الأجل وسيتم بعد ذلك التصويت على الخطة بحلول 28 فبراير 2025 وستتبنى الخطوة الثالثة ضوابط لتحقيق الاستقرار في الميزانية طويلة الأجل خلال دورة الميزانية والاعتمادات للعام المالي 2024 والخطوة الأخيرة هي اعتماد إصلاحات الميزانية.

تزايد المخاوف بشأن التخلف عن السداد

في يوم الثلاثاء 7 مارس، عقدت السناتور إليزابيث وارين، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة الاقتصادية، جلسة استماع حول حدود الديون، حيث قام الخبراء بتقييم عواقبها الاقتصادية والمالية وفي شهادة معدة مسبقا في جلسة الاستماع، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية موديز أناليتيكس، إن التخلف عن السداد سيكون "ضربة كارثية للاقتصاد الهش بالفعل".

وحذر زاندي من العواقب المشابهة للركود الكبير، بما في ذلك سوق الأوراق المالية المتعثر الذي قد يتسبب في انهيار السوق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الأسهم، موضحا أنه حتى لو تمت معالجة التخلف عن السداد بسرعة، فسيكون الأوان قد فات لتجنب الركود وقد يؤدي الانتظار طويلًا للتصرف إلى اضطرابات اقتصادية شديدة لها تأثيرات عالمية.

وتضمنت الشهادة محاكاة موديز لما يمكن أن يكون عليه الانكماش الاقتصادي، في حالة تخلف الحكومة عن السداد، مما يلقي نظرة قاتمة على التوقعات التي تشمل:

• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد على 4٪ وتراجع آفاق النمو على المدى الطويل.

• خسارة 7 ملايين وظيفة.

• تجاوز البطالة لأكثر من 8٪.

• انخفاض سعر الأسهم بمقدار الخمس تقريبًا، ونتيجة لذلك شهدت الأسر انخفاضًا في الثروة بمقدار 10 تريليونات دولار.

• ارتفاع معدلات عوائد الخزينة والرهون العقارية واقتراض المستهلكين والشركات الأخرى.

أزمة الديون الأمريكية، فيتو

ما الفرق بين سقف الدين والدين القومي؟

سقف الدين والدين الوطني ليسا متشابهين، لكنهما مرتبطان ببعضهما البعض وسقف الدين هو الإجمالي الذي يسمح للحكومة بالاقتراض قبل أن تتخلف عن السداد والدين الوطني - 31.41 تريليون دولار اعتبارًا من 19 يناير - هو المبلغ الإجمالي للأموال المستحقة التي تقترضها الحكومة الفيدرالية حاليًا، بالإضافة إلى الفائدة.

وإن رفض التصويت على رفع سقف الديون لن يؤدي إلى انخفاض الدين الوطني - بل سيعني أن الحكومة لا تستطيع سداد الديون التي عليها بالفعل.

كيفية عمل الدين القومي

عندما يتجاوز الإنفاق الإيرادات في السنة المالية، فإن الحكومة تعاني من عجز في الميزانية ومن أجل سداد العجز، تقترض الحكومة الفيدرالية الأموال عن طريق بيع ما يعرف بالأوراق المالية القابلة للتداول، مثل سندات الخزانة، والسندات، والأوراق النقدية، وسندات الخزانة ذات الأسعار المتغيرة، والأوراق المالية المحمية من التضخم في الخزانة، أو TIPS ويشمل إجمالي الدين كلًا من المبلغ المقترض بالإضافة إلى الفائدة التي يعد بها لأولئك الذين أقرضوا المال عن طريق شراء تلك الأوراق المالية القابلة للتداول.

كم مرة تم رفع حد الدين؟

منذ عام 1960، رفع الكونجرس أو مدد أو عدل حد الديون 78 مرة منفصلة، منها 49 كانت في عهد رؤساء جمهوريين و29 كانت في عهد رؤساء ديمقراطيين، وفقًا لوزارة الخزانة وفي كل من هذه الحالات، اتخذ الكونجرس إجراءً بشأن حد الدين قبل أن تتخلف الأمة عن السداد.

ولكن في السنوات الأخيرة، أصبح رفع الحد الأقصى قضية سياسية بشكل متزايد، لا سيما عندما تنقسم السلطة في واشنطن ونظرًا لأن سقف الديون هو أحد مشاريع القوانين القليلة التي يجب تمريرها، فقد حاول كلا الحزبين استخدام التصويت كفرصة لاتخاذ موقف سياسي والحصول على تنازلات محددة، وإلقاء اللوم على الجانب الآخر في تبذيره.

وهذا ما نشهده يحدث هذا العام حيث يطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق والتراجع عن بعض الإنجازات التشريعية للرئيس جو بايدن مقابل أصواتهم لرفع سقف الديون ووفي الوقت نفسه، أصر الديمقراطيون وبايدن ومجلس الشيوخ على أنهم لن يتفاوضوا بشأن حد الديون، ودعوا الكونجرس إلى تمرير زيادة نظيفة دون أي قيود.

متى كانت آخر مرة كانت فيها الولايات المتحدة خالية من الديون؟

كان يناير 1835 هو المرة الأولى والوحيدة التي تم فيها سداد جميع الديون الحكومية التي تحمل فائدة، وفقًا لوزارة الخزانة حيث قام الرئيس أندرو جاكسون، الذي كان متشككًا في البنوك ولم يثق في الأموال الورقية التي أصدروها، بتصفية البنك الثاني للولايات المتحدة، وأعاد الاستثمار الأصلي للحكومة بالإضافة إلى الأرباح، ونتيجة لذلك، كان لدى الحكومة فائض مالي ضخم، بلغ 17.9 مليون دولار، وهو أكبر بكثير من النفقات الحكومية الفعلية لهذا العام وقسم الكونجرس الفوائض بين الولايات التي كانت غارقة في الديون

هل تعثرت الولايات المتحدة من قبل؟

كانت آخر مرة حققت فيها الحكومة الفيدرالية فائضًا في عام 2001، وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواجه أول عجز عن السداد على الإطلاق إذا كان الكونجرس غير قادر على رفع حد الديون، ولكن أليكس بولوك، المسؤول السابق بوزارة الخزانة، جادل في مقال رأي عام 2021 في The Hill بأن هناك أربع سوابق للتخلف عن السداد في الولايات المتحدة:

1) خلال الحرب الأهلية في عام 1862، عندما طبعت الولايات المتحدة النقود الورقية بعد احتياطيات الاتحاد من الذهب ونفدت العملة الفضية.

2) خلال فترة الكساد الكبير في عام 1933، عندما رفضت الحكومة سداد الذهب لحاملي السندات، على النحو المتفق عليه عند بيع الأوراق المالية.

3) في عام 1968، عندما لم تقوم الولايات المتحدة بتبادل الشهادات الفضية بالدولارات الفضية.

4) في عام 1971، عندما تخلت الحكومة عن اتفاقية بريتون وودز، التي تضمنت التزامًا باسترداد الدولارات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية مقابل الذهب.

ومع ذلك، فإن هذه السوابق لا تعكس نوع التخلف عن السداد الذي سيحدث اليوم وقد يؤدي خرق حد الديون إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقدان ما يقرب من مليوني وظيفة، وزيادة في معدل البطالة، وفقًا لتقرير حديث من Moody’s Analytics، وفقًا لـ Politifact.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، فيتو

هل البلدان الأخرى لديها سقف للديون؟

هناك دولتان فقط تحافظان على سقف للديون: الولايات المتحدة والدنمارك ولكن سقف الديون في الدنمارك لا يهدد بانتظام الاضطراب الاقتصادي لأنه أعلى بكثير من إنفاق البلاد وفي عام 2021، بلغت ديون الدنمارك حوالي 14٪ من سقفها ومرة واحدة فقط اقتربت الدنمارك من حدودها القصوى - في عام 2010 بعد الأزمة المالية لعام 2008 - وقرر برلمان الأمة بسرعة رفعها، والبلدان الأخرى لديها سقف مؤقت للديون حيث اتخذت أستراليا قرارا مرة واحدة برفع سقف الديون في عام 2007 وسط عجز كبير في الميزانية، على الرغم من إلغاؤها بعد 6 سنوات.