محمد العريان: يجب على الاحتياطي الفيدرالي تغيير هدف التضخم واستمرار رفع الفائدة (فيديو)

قال محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إن صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي يجب أن يدركوا أن الإطار النقدي الحالي غير مناسب للوصول إلى هدف التضخم المقدر بنسبة 2% ويجب أن يكون هدفهم ضمنيا معدل تضخم أعلى وقد يكون 3% حتى يحين الوقت الذي يكون لديهم فيه المصداقية لتغيير معدل التضخم مرة أخرى.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل

وأضاف العريان خلال حديثه لـ"بلومبيرج ذا أوبن" أن الاحتياطي الفيدرالي "المعتمد بشكل مفرط على البيانات" سيرفع سعر الفائدة القياسي في اجتماع السياسة في يونيو المقبل، وفقا لما أشارت إليه آخر البيانات والتي أكدت استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

-إعلانات-

اقرأ أيضًا:

توقعات صناع السياسة النقدية الأمريكية بشأن الفائدة

جدير بالذكر أنه انتهى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة أصبحت "أقل تأكيدًا" مع زيادة المخاطر الاقتصادية، على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي ظل منفتحًا على زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استدعت البيانات ذلك، وفقًا لمحضر اجتماعهم الأخير.

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو

وأكد محضر اجتماع مايو، عندما رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أكثر من عام بقليل، أن البنك المركزي الأمريكي يدرس ما إذا كان سيتوقف مؤقتًا عن حملة التضييق النقدي القوية حيث يقوم بتقييم مقدار ما يحتاج إليه الضغط على الاقتصاد للسيطرة على التضخم.

ومستشهدين بكل من "التأثيرات المتأخرة" لارتفاعات سعر الفائدة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى شبح شروط ائتمان الأكثر صرامة نتيجة لإخفاقات البنوك الأخيرة، اتفق المشاركون بشكل عام على أن المدى الذي يمكن أن يكون فيه الزيادات الإضافية في النطاق المستهدف مناسبًا بعد هذا الاجتماع أصبح أقل يقينا.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيتو

معدل الأموال الفيدرالية

وأدت الزيادة ربع نقطة في مايو إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2007 ويتماشى المعدل مع مستوى الذروة الذي توقعه معظم المسؤولين عندما صدرت التوقعات آخر مرة في مارس.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس إن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة "قد تكون مناسبة" لترويض التضخم ولكن في توجيهات هذا الشهر، أكد البنك المركزي أن المسؤولين سيأخذون في الاعتبار البيانات الواردة ومدى تأثير زياداتها بالفعل على الاقتصاد، حيث قرروا مدى ارتفاع المعدلات التي يجب أن ترتفع، ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا التغيير بأنه "ذو مغزى".

وأظهر المحضر اختلافات بين أعضاء اللجنة حول زيادة الأسعار حيث شدد العديد من المشاركين على حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى "الاحتفاظ بالاختيارية بعد هذا الاجتماع"، مع اعتقاد البعض أنه سيكون هناك ما يبرر اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمر التضخم في التباطؤ ببطء، وفقًا لمحضر الاجتماع.

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيتو

وتابع المحضر أن العديد من المسؤولين أكدوا أنه إذا تطورت التوقعات الاقتصادية كما هو متوقع، فإن زيادات إضافية في أسعار الفائدة "قد لا تكون ضرورية".

ويواصل الموظفون في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع أن ينزلق الاقتصاد إلى ركود معتدل هذا العام قبل التعافي - حتى عندما رأوا مخاطر أكبر بأن التضخم سيظل مرتفعًا بعناد لفترة أطول من المتوقع وأشار المحضر أيضًا إلى أن جميع المسؤولين تقريبًا رأوا احتمالات أكبر للنمو المنخفض وارتفاع البطالة في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ومع ذلك، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يخطط لخفض سعر الفائدة هذا العام.

ومنذ اجتماع مايو، انخرط المسئولون في نقاش حاد حول ما إذا كان الإيقاف المؤقت للزيادات الشهر المقبل سيكون له ما يبرره.