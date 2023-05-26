الجمعة 26 مايو 2023
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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 4.7% في أمريكا

التضخم في أمريكا،
التضخم في أمريكا، فيتو

ارتفعت معدلات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4٪ في أبريل لتسجيل  4.7٪ عن العام الماضي، وفقًا لمقياس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.


التضخم في أمريكا

وظل التضخم مرتفعا بعناد في أبريل الماضي، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وفقًا لمقياس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ويتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 0.4٪ للشهر باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، أعلى من 0.3٪ وفقا لتقدير داو جونز.

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وعلى أساس سنوي، ارتفع المقياس 4.7٪، أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية مما كان متوقعًا، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيتو

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وبما في ذلك الغذاء والطاقة، ارتفع استهلاك نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي أيضًا بنسبة 0.4٪ وارتفع بنسبة 4.4٪ عن العام الماضي، أعلى من معدل 4.2٪ في مارس.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياس التضخم الذي تم إصداره اليوم الجمعة، والذي يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بشكل أوثق أكثر من مؤشر أسعار المستهلك المعروف للحكومة حيث ذكرت الحكومة أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 4.9٪ في أبريل من 12 شهرًا قبل ذلك.

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معدلات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية التضخم في أمريكا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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