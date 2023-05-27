السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الورقية

العدد (565) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الفرصة الأخيرة لحكومة مدبولى

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (565) من جريدة فيتو

حج  «الهاى كلاس»

مليون و350 ألف جنيه أقل سعر  و1.5 مليون لبرامج الطيران الخاص

الفرصة الأخيرة لحكومة مدبولى

رئيس الوزراء فى مهمة صعبة لتنفيذ قرارات «الأعلى للاستثمار» وبرنامج زمنى لكل وزير

الاستثمار الزراعى «قنبلة موقوتة».. وخبراء ينصحون بطرح الأراضى الصحراوية بنظام التمليك

فزاعة الضرائب أبرز التحديات.. ومطالب بوضع ضوابط لحماية القطاع الخاص

تفاصيل طرح 40 شركة حكومية  فى البورصة بعد إعادة هيكلتها

الأزمات تحاصر «الفراعنة» قبل موقعة غينيا

-إعلانات-

مصطفى يونس لـ«فيتو»:

المجاملات دمرت كرة القدم المصرية

عصام كامل يكتب: السلطان فى بيته الثانى

مأزق اللائحة عرض مستمر فى «الوفد»

سر إحياء العلاقات المصرية الإيرانية بعد عقود من القطيعة

كواليس مواجهة التلاعب والتزوير فى نقابة المحامين

بعد ارتفاع أسعار الأضاحى بشكل جنونى

«القومى للبحوث»: الطحالب والمشروم بدائل للحوم

فتنة  عمران خان

صراع القوى العظمى على كعكة إسلام أباد يضع باكستان على حافة الهاوية

حكومة مدبولى الأعلى للاستثمار الاستثمار الزراعي الاراضى الصحراويه الضرائب القطاع الخاص البورصة الفراعنة مصطفي يونس الوفد نقابة المحامين

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية