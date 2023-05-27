السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

توم هانكس وكاتي بيري وأورلاندو بلوم في رحلة سرية، نجوم العالم يستكشفون أسرار الحضارة المصرية من خلال الرحلات النوبية

النجم العالمى توم
النجم العالمى توم هانكس، فيتو

رغم أننا في عالمٍ يُسجل ويُحلل كل حركةٍ يقوم بها النجوم، لكن لا يزال هناك غموض ساحر يُحيط بالزيارات التي يقوم بها النجوم البارزون الذين يتمكنون من زيارة مصر دون أن تحيط بهم الصحافة من كل اتجاه، حيث يتجولون بين آثارها القديمة، ويتجولون على ضفاف النيل، ويغوصون في خيوط الثقافة المصرية الغنية.

الإجابة تكمن في خدمات شركات إدارة الرحلات للوجهات السياحية المحلية، مثل شركة "رحلات النوبة"، التي اتقنت فن تنظيم رحلات النجوم العالميين، وذلك بدعم من وزارة السياحة وجهود الوزير أحمد عيسى، أصبحت الجولات النوبية إحدى أسرار مصر الأكثر سرية، حيث تقدم تجارب لا تُنسى لمجموعة من النجوم العالميين البارزين من حول العالم.

تقدم "رحلات النوبة" رحلات فاخرة، حيث تصمم جدول رحلات حسب الطلب يلبي أذواق واهتمامات المسافرين ذوي المكانة العالية، وقد تأسست على يد هيثم عطوان، حيث حققت سمعةً مرموقة في ترتيب رحلات ممتعة لا تُغفل أية تفاصيل، ونجحت في استقطاب نجوم مثل كاتي بيري وأورلاندو بلوم وسيا وكيت وينسليت وستيف هارفي وتوري بورش وغيرهم.

وفي أبريل 2023، قامت "رحلات النوبة" بمرافقة توم هانكس وريتا ويلسون وبعض من أقرب أصدقائهم في رحلة رائعة عبر القاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بجانب نهر النيل الساحر، حيث قامت الشركة بتجهيز جدول رحلات يشمل جولة حصرية في المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة ومتحف الحضارة، قبل أن تسحر ضيوفها من خلال إدخالهم إلى عالم من الغموض والآلهة المصرية القديمة في أماكن مثل وادي الملوك ووادي الملكات، واختتمت الرحلة بجولة في معابد أبو سمبل المذهلة.

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السياحية المحلية توم هانكس كاتي بيري اورلاندو بلوم كيت وينسليت ستيف هارفي النجم العالمي توم هانكس الرحلات النوبية السياحة الداخلية أخبار وزارة السياحة

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