نقيب الجزارين: مشكلة الموسم ارتفاع الأسعار وليس نقص المعروض

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين: إن العجول متوفرة ولكن مشكلة موسم عيد الأضحى الحالي في زيادة الأسعار بصورة «رهيبة»، وأصبحت الأسعار فوق طاقة وقدرة المستهلك من الطبقة الوسطى، الذي أصبح من الصعب عليه شراء كيلو اللحم البلدي.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

وأضاف «البسومي» أن تجدد الأزمات العالمية هي السبب في ارتفاع أسعار اللحوم محليًا، وأن الوضع كان مستقرًا محليًا وعالميًا حتى بداية انتشار فيروس كورونا، التي أحدثت ركودا عالميا في تبادل السلع وقلصت حجم التجارة العالمية، التي أدت إلى استهلاك المخزون الإستراتيجي في جميع دول العالم وليس مصر فقط.

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ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المعروض منها السبب الرئيسي

وتابع: أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مع نقص الكميات الواردة منها، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع ومنها اللحوم، وقبل أن تنتهي تداعيات كورونا، دخل العالم في الآثار السلبية للحرب الأوكرانية الروسية، التي أثرت أيضًا على حركة التجارة العالمية، وأصبح هناك نقص كبير في واردات الحبوب والأعلاف، ومع قلة المعروض وزيادة الطلب ارتفعت أسعار الأعلاف، كل ذلك أثر على قطاع اللحوم.

أحداث السودان أثرت سلبًا على قطاع اللحوم

وأشار «البسومي» أن أحداث السودان كانت لها أكبر الأثر سلبًا على قطاع اللحوم في مصر، إذ كنا نستورد نحو 30% من اللحوم الطازجة والحية التي كانت تطرح في الأسواق والمجمعات والمنافذ، وليس لدينا بديل لاستيراد من دول أخرى بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، وتعد اللحوم السودانية أرخص من مثيلاتها نظرًا لقرب المسافة وسهولة النقل بين مصر والسودان، فكانت الماشية تدخل مباشرة من السودان إلى المجازر المصرية على الحدود ثم طرحها في الأسواق.

وأوضح أن مع أحداث السودان ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق المصرية إلى 220 جنيهًا للكيلو.

أسباب انخفاض التربية الريفية للمواشي

وعن أسباب انخفاض التربية الريفية للمواشي، قال نقيب الجزارين أنها قلت بنسب كبيرة بسبب تربية الحيوانات أصبحت مشاريع غير مربحة ولا تغطي تكاليفها، وأصبح البيع مقصور على المزارع الكبيرة التي تبيع بهامش ربح كبير، إذ تحتاج تربية الثروة الحيوانية إلى أموال طائلة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية، إذ يحتاج العجل مثلًا إلى 4500 جنيه ثمن طعامه شهريًا بخلاف العلاج وباقي مستلزمات الإنتاج.

أسعار اللحوم غير ثابتة وتوقعات بارتفاع حتى عيد الأضحى

وتابع أن أسعار اللحوم غير ثابتة وسترتفع حتى العيد، لكن لن تصل لسعر 500 جنيه، فهي متغيرة يوميًا حسب العرض والطلب، والمؤسف أن الناس التي كانت معتادة على الأضحية لن تستطيع التضحية هذا العام، إذ أصبحت أسعار الأضحية ليست في متناول الجميع، بل لمن أستطاع فقط.

الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة

وعن إستيراد لحوم وطرحها على أنها بلدية، قال نقيب الجزارين ليس المهم أنها بلدية أو غيره، المهم وجود لحوم مطابقة للمواصفات بأسعار في متناول الجميع وخاصة الطبقات الفقيرة.

وردًا على سؤال ما الفرق بين اللحوم البلدية المصرية ومثيلتها في الدول الأخرى، قال «البسومي» اللحم المصري لا يعلوعليه أي لحم أخر في العالم، فهو من أجود أنواع اللحوم في العالم، يليه البرازيلي.