كل ما تريد معرفته عن أحدث الافتتاحات الرئاسية (صور)

شهد شهر مايو إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة ومصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات.

ونرصد أبرز المعلومات عن افتتاحات شهر مايو:

افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع إنتاج "الكوارتز" بالعين السخنة الُمقام على مساحة ٦٦ فدانا، وهو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

أهمية خام الكوارتز:

يستخدم في صناعة الخلايا الضوئية

يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية

يستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية

يستخدم في صناعة ألواح الكوارتز



أهداف المشروع: تعظيم القيمة المضافة لخام “الكوارتز”

تحقيق مردود اقتصادي مناسب

تلبية احتياجات السوق المحلي

تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملات الأجنبية

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إتاحة العديد من فرص العمل؛ فهو يوفر ٥٢٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المشروع الأول عالميًا من حيث تكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها كالآتي:

منجم الكوارتز بمنطقة "مروة السويقات" بمرسى علم

مصنع التكسير الأولى بمنطقة المنجم (حجم احتياطي الخام بالمنجم ٣.٥ مليون طن)

مصنع التكسير الرئيسي بالعين السخنة

مصنعي الطحن (بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٤٠ ألف طن سنويًا)

- مصنع إنتاج ألواح الكوارتز (بطاقة إنتاجية تصل إلى ٤٣٨ ألف م٢ سنويًا)

كما تم ربط خطوط الإنتاج بشبكة المعلومات الدولية وتنفيذ منظومة (ERP)، واستخدام أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة وحصول الشركة على شهادات الأيزو في المجالات المختلفة " الصحة والسلامة المهنية – الجودة – البيئة"، بالإضافة إلى اختيار الكوادر العلمية العاملة بالمشروع من أوائل الخريجين وتنفيذ التدريب الداخلي والخارجي والاستعانة بالخبراء الأجانب بما يضمن الجودة وتحقيق التنافسية بالسوق العالمي.

افتتاح مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات على مساحة ٢٩٦ ألف م٢، ويعمل بطاقة إنتاجية ١٠ طن / ساعة "بطاطس نصف مقلية" و٢ طن / ساعة "بطاطس مهروسة " كما يحتوي على ثلاجة بطاطس خام بسعة تخزينية ٦٤ ألف طن، وفريزر تجميد بسعة تخزينية ٦ آلاف طن (بطاطس نصف مقلية).

كما يضم المصنع ثلاجة تقاوي البطاطس على مساحة ١٠٦ آلاف م٢ وبسعة تخزينية ٦٤ ألف طن.

شهادات الجودة:

شهادة الممارسات الزراعية الجيدة Global G.A.P

شهادة ممارسات التصنيع الجيدة GMP

شهادة ممارسات المعمل الجيدة GLP

شهادة سلامة الغذاء ISO ٢٢٠٠/٢٠١٨

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