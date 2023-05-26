رجل يقتل 4 أشخاص ويطلق النار على الشرطة في اليابان

في حادث نادر باليابان، ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل بعد مقتل أربعة أشخاص، في حادث إطلاق نار وطعن.

وقام المهاجم بطعن امرأة وأطلق النار على شرطيين ببندقية صيد في منطقة ناجانو. كما تم تأكيد حالة وفاة رابعة في وقت لاحق.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به هو ماسانوري أوكي، وهو نجل سياسي محلي يبلغ من العمر 31 عاما.

أعمال العنف بالأسلحة النارية في اليابان

لا تزال أعمال العنف بالأسلحة النارية نادرة للغاية في اليابان، على الرغم من مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو من العام الماضي.

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بل إن إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة أمر نادر الحدوث، حيث وقعت آخر حادثة منذ أكثر من 30 عاما.



رجل طارد امرأة ثم طعنها

وألقت الشرطة مكالمة حوالي الساعة 16:25 في التوقيت المحلي (07:25 بتوقيت جرينتش) بشأن رجل طارد امرأة ثم طعنها، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وقال شاهد عيان يعمل في حقل قريب لوكالة كيودو: "إن هجوم الرجل على ضحيته الأولى نُفّذ بشفرة طولها حوالى 30 سم".

قتلتها لأنني أردت ذلك

ولا يزال دافع المهاجم غير واضح. وعندما سئل المشتبه به عن سبب طعنه للمرأة، قال: "لقد قتلتها لأنني أردت ذلك".

واكد شهود عيان أن أوكي، الذي كان يرتدي زيا مموها وقبعة ونظارة شمسية وقناعا، أطلق النار على ضباط الشرطة الذين استجابوا لحالة الطوارئ.

ولم يتضح على الفور كيف مات الشخص الرابع، الذي يعتقد بأنه امرأة مسنة.

منطقة سكنية هادئة

وفي وقت لاحق، تحصّن أوكي لمدة 12 ساعة تقريبا داخل منزل والده في منطقة سكنية هادئة في مدينة ناكانو، مع والدته وخالته. ويشار إلى أن والده ماساميشي أوكي، هو رئيس مجلس مدينة ناكانو.

وأظهرت لقطات من هيئة الإذاعة اليابانية، سيارات الشرطة والإسعاف بالقرب من المنزل. وشكّل ضباط الشرطة الذين يرتدون الدروع الواقية طوقا أمنيا بـ 300 متر حول المنزل.

وبعد ساعات، شوهدت والدة المشتبه به وخالته تهربان من المنزل، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية. وخرج المشتبه به من المنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة وتم اعتقاله.

مزارع عنب ويمتلك متجرا للمثلجات

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أوكي كان مزارع عنب ويمتلك متجرا للمثلجات في الحي.

وتلقى السكان توجيهات بالبقاء في منازلهم عبر إعلانات البريد الإلكتروني ومكبرات الصوت في الحي.



أصوات طلقات نارية

وفي وقت لاحق من المساء، بثت وسائل الإعلام المحلية لقطات لأصوات طلقات نارية سُمعت بعد الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش) امس الخميس.

واضطر بعض السكان لقضاء الليل في مكان آخر، بينما كانت المدرسة المحلية على وشك الإغلاق. لكن بعد الاعتقال، قيل للناس إن بإمكانهم إكمال يومهم بشكل طبيعي.

لم أستطع النوم طوال الليل

وقال رجل في الخمسينيات من عمره لهيئة الإذاعة اليابانية: "إنه لأمر محزن أن شيئا كهذا حدث في الحي الذي أسكن فيه. لم أستطع النوم طوال الليل".

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيون عن صدمتهم وانزعاجهم من الحادث على موقع تويتر، ووصف أحدهم ذلك بأنه "جريمة لا تُغتفر".



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