حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

حدائق أكتوبر، قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحت اشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز بحمله مكبره أمس الثلاثاء لتنفيذ قرارات ازاله مباني مخالفه بالمحصوره بمدينة حدائق أكتوبر.

وأسفرت حملة ازالة المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر عن ازالة ٢ سقف رابع مخالف وذلك بقيادة أشرف الجوهري مدير التنميه والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير وامن الجهاز وادارة التراخيص،

وصرح جهاز مدينة حدائق اكتوبر انه من المقرر استمرار حملات ازالة المباني المخالفة بكافة الاحياء السكنيه وذلك لمنع انتشار العشوائيه بالمدينه.

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وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن جميع القطع المخالفه تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينه ولن يتم السماح لها باي اجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء او تنازل.

ويشدد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على المواطنين عدم الانصياع خلف مروجي الاشاعات ان قانون التصالح في مخالفات البناء لازال يعمل حيث ان قانون التصالح يطبق على المخالفات التي تمت قبل ٤ - ٢٠١٩ ولا يتم قبول تصالح لهذه المخالفات الا للطلبات التي وردت للجهاز قبل ٣ - ٢٠٢١ وانه تم حصر لكافة المخالفات بخلاف ذلك للازاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه.

جهاز حدائق أكتوبر يرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمشروعات السكنية

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن الجهاز يقوم بالصيانة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة بمتابعة إدارة الزراعة بمختلف الطرق والمشروعات بالمدينة، وتحت إشراف المهندس محمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة، والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات.



وقال المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر في تصريحات له مساء اليوم إن الجهاز يتابع عن كثب كل الشكاوي المرفوعة من المواطنين والخاصة بالزراعة والتشجير في الميادين والمناطق التابعة للجهاز، وخاصة الشكاوي البناءة، مؤكدا أنها محل اهتمام كبير وتمثل ركنا أساسيا في تقييم وضع الزراعة بعيون أصحاب الأرض وأهل المدينة.

واضاف أن الجهاز جاري إزالة وحل جميع الشكاوي التي وردت من المواطنين والسكان بالمدينة بشكل مستمر سواءا تلك التي وردت علي الصفحة الرسمية للجهاز أو علي الرقم الموحد للشكاوي 15100



وسيتم المتابعة دوريًا للوصول إلي الصورة والوضع الأفضل للزراعة للمدينة باعتبار السكان شركاء النجاح.

واوضح ان الجهاز يحافظ علي الشكل اللائق كمظهر جمالي وكواجهة حضارية بالتعاون مع السكان كشركاء حقيقيين في المدينة.