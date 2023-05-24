الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

حملة ازالة المخالفات
حملة ازالة المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر، فيتو

حدائق أكتوبر، قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحت اشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز بحمله مكبره أمس الثلاثاء لتنفيذ قرارات ازاله مباني مخالفه بالمحصوره  بمدينة حدائق أكتوبر.

وأسفرت حملة ازالة المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر عن ازالة ٢ سقف رابع مخالف وذلك بقيادة أشرف الجوهري مدير التنميه  والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير وامن الجهاز وادارة التراخيص،

وصرح جهاز مدينة حدائق اكتوبر انه من المقرر استمرار حملات ازالة المباني المخالفة بكافة الاحياء السكنيه وذلك لمنع انتشار العشوائيه بالمدينه.

-إعلانات-

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن جميع القطع المخالفه تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينه ولن يتم السماح لها باي اجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء او تنازل.

ويشدد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على  المواطنين عدم الانصياع خلف مروجي الاشاعات ان قانون التصالح في مخالفات البناء لازال يعمل حيث ان قانون التصالح يطبق على المخالفات التي تمت قبل ٤ - ٢٠١٩ ولا يتم قبول تصالح لهذه المخالفات الا للطلبات التي وردت للجهاز قبل ٣ - ٢٠٢١ وانه تم حصر لكافة المخالفات بخلاف ذلك للازاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه.

جهاز حدائق أكتوبر يرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمشروعات السكنية 

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن الجهاز يقوم  بالصيانة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة بمتابعة إدارة الزراعة بمختلف الطرق والمشروعات بالمدينة، وتحت إشراف المهندس محمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق  والزراعة، والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات. 


وقال المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر في تصريحات له مساء اليوم إن الجهاز يتابع عن كثب كل الشكاوي المرفوعة من المواطنين والخاصة بالزراعة والتشجير في الميادين والمناطق التابعة للجهاز، وخاصة  الشكاوي البناءة، مؤكدا أنها  محل اهتمام كبير وتمثل ركنا أساسيا في تقييم وضع الزراعة بعيون أصحاب الأرض وأهل المدينة.

واضاف أن  الجهاز  جاري إزالة وحل جميع الشكاوي التي وردت من  المواطنين والسكان بالمدينة  بشكل مستمر سواءا تلك التي وردت علي الصفحة الرسمية للجهاز  أو علي الرقم الموحد للشكاوي 15100 


وسيتم المتابعة دوريًا  للوصول إلي الصورة والوضع الأفضل للزراعة للمدينة باعتبار السكان شركاء النجاح.

 

واوضح ان الجهاز يحافظ علي الشكل اللائق  كمظهر جمالي وكواجهة حضارية بالتعاون مع السكان كشركاء حقيقيين في المدينة.

4 إعفاءات فى قانون الإسكان الاجتماعى، تعرف عليها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حدائق اكتوبر مدينة حدائق اكتوبر جهاز مدينة حدائق اكتوبر ازالة المباني المخالفة التصالح فى مخالفات البناء المباني المخالفة المشروعات السكنية تصالح في مخالفات البناء جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر قانون التصالح في مخالفات البناء

مواد متعلقة

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

أراضي الإسكان الأكثر تميزا، موعد غلق باب استكمال مقدمات الحجز بالمرحلة العاشرة

شقق الإسكان، هل تقسيط فواتير الغاز والكهرباء أو عدم دفعها يمنع التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي؟

وزير الإسكان يستقبل بعثة البنكين الدولي والآسيوي لمتابعة برنامج الصرف بالمناطق الريفية

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

تداول أسئلة وإجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

مصر للطيران تعلن موعد وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة على رحلات الحج

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

الإسماعيلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية