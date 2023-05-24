الأربعاء 24 مايو 2023
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عقارات

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالقاهرة الجديدة

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة بالقاهرة الجديدة، فيتو

القاهرة الجديدة، قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة باشراف المهندس طارق حسانين نائب رئيس الجهاز لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع التسعين الشمالي.

وتم تنفيذ إزالة جزئية لعدد 7 قرارات إزالة من إجمالي 27 قرارًا صادرًا للإعلانات المخالفة بالإضافة إلى 120 لاب من أصل 165 لاب. 
كما قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة عدد 70 فانوسًا من أصل 167 فانوسًا و10 إعلانات (3*4 من أصل 36). 

وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة توافد الشركات الصادر بشأن إعلاناتهم قرارات إزالة وقاموا بالتعهد بالتقدم بدءًا من صباح يوم الأربعاء لسداد المديونيات وتقنين الوضع القائم.

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ومن المقرر تلقي طلبات التقنين والتعامل عليها على أن يقوم الجهاز باستكمال أعمال الإزالة حال عدم التقنين بعد 15 يومًا من تاريخه.

الجدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يحرص على ابلاغ المخالفين قبل تنفيذ الإزالة من خلال الصفحة الرسمية للجهاز لحث الشركات للتوجه لإدارة الإعلانات بالجهاز لتسوية وسداد رسوم التراخيص.

 

سيتي إيدج تطلق أول مشروعاتها بالقاهرة الجديدة باستثمارات 10 مليارات جنيه

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إحدى الشركات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية إطلاق مشروع جديد لأول مرة في القاهرة الجديدة باسم "V40"، ويقع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 40 فدانًا منها 20 فدانًا للفيلات السكنية، ومن المخطط عمل مشروع إداري وتجاري وترفيهي ضخم على مساحة الـ 20 فدانًا الأخرى بمشروع V40.

قال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري،  يقع المشروع الجديد لسيتي إيدج V40في موقع مميز بالقاهرة الجديدة مباشرة على شارع التسعين الشمالي وبالقرب من التسعين الجنوبي، وبجانب مؤسسات تعليمية كبيرة مثل الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل وبالقرب من محطات المونوريل، وقامت الشركة بالتعاون مع شركات استشارية عالمية ومحلية، عالمية مثل design international، وشركة معمار للاستشارات الهندسية، لتصميم المشروع الذي سيتم تسليم فيلاته بعد 3.5 سنوات.

وأوضح أن المشروع الجديد هو الأول للشركة في القاهرة الجديدة، وتستهدف سيتي ايدج من إقامته ضخ استثمارات، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه مصري موضحًا أن ما حققته الشركة من مبيعات خلال الربع الأول من 2023 بلغ 5 مليارات جنيه، شجعها على اتخاذ خطوة إطلاق المشروع الجديد، وذلك ضمن الخطط الطموحة لسيتي إيدج لتحقيق مبيعات خلال العام الحالي من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام.

 

الأسواق الجاذبة للاستثمارات

أضاف الدهان أن سوق العقارات المصري من الأسواق الجاذبة للاستثمارات بفضل الطلب المستمر على العقار باعتباره من الاستثمارات الناجحة، كما أن سيتي إيدج تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات تجعلها مقصدًا للراغبين في اقتناء الوحدات السكنية، الإدارية، والتجارية.

 

كما أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم 4 عمارات تضم (96 ) وحدة سكنية مسلسل 2.1 المرحلة الأول ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2023/05/21.

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