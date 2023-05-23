الأربعاء 24 مايو 2023
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عقارات

رئيس جهاز الشروق يُشدد على دفع العمل لضبط ضغوط شبكة المياه بمناطق العمارات

رئيس جهاز مدينة الشروق،
رئيس جهاز مدينة الشروق، فيتو

مدينة الشروق، عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق اجتماعًا مع طاقم الإشراف على مشروع "الإتزان الهيدروليكى" الخاص بضبط ضغوط شبكة مياه الشرب بقطاع شرق المدينة، وذلك بحضور الشركه المنفذة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى وخطة العمل والإنجازات التى تمت على أرض الواقع ومنها الحفر فى تربه صخريه ومد خطوط وتركيب محابس إضافية والتى تتم طبقًا لتوصيات دراسة أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق فى ختام الاجتماع على دفع العمل وتكثيفه خلال الفترة الحالية بغرض حل مشكلات الضغوط بمناطق العمارات والإسكان العائلى كمرحلة أولى للمشروع واستكمال باقى مناطق القطاع طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المعتمد.

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حملة إزالة مخالفات بناء ورفع الإشغالات بمدينة الشروق

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالجهاز تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الرابعة عمارات بالمدينة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن لجنة الإزالة استكملت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، مطالبًا أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقاد المهندس علي سعد، حملة للجنة الإزالة الفورية، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق بالمدينة، وذلك لقيام صاحب المخالفة بالشروع فى أعمال بناء بغرض تحويل دور السطح إلى سكني حيث تم إزالة الأعمال التى نُفذت خارج النسبة المصرح بها والمتمثلة فى أعمدة خرسانية ومبانٍ من الطوب، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل العقارى على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس على سعد، استمرار الحملات على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة الظواهر العشوائية، بمشاركة شرطة مرافق المدينة موضحًا أن آخر حملة تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة بمناطق الـ 70مترا والـ 63 مترا، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة والمصادرة من الحملة لعدم الالتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة. 


وصرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قراري إزالة بأحد العقارات بالمدينة، موضحًا أن المخالفات تمثلت بشروع مالكي العقار في تنفيذ مخالفة بالبدروم بغرض تغيير الاستخدام وأُخرى للقيام بتعديلات معمارية بالواجهات بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة.

كما قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لـ 14 محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة ومخبز بمساحات تتراوح بين ( 20م2: 77م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بحضور مفوض من مجلس الدولة، وممثل الشئون العقارية بالهيئة، ومندوبة وزارة المالية وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جميع  الإدارات المعنية بالجهاز من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.                              

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد من المحال بالإضافة إلى المخبز بمناطق مختلفة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة.

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